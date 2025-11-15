विहिप और भाजपा नेता के बीच तकरार, BJP प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा मामला….

इस आरोप को भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भानुप्रकाश रघुवंशी ने झूठा बताया है। भानुप्रकाश रघुवंशी का कहना है कि यह जमीन उनके हिस्से की है लेकिन रेकॉर्ड में नाम से भाई के है। लेकिन नियत खराब होने की बजह से ऐसे आरोप लगाए हैं। भानुप्रकाश रघुवंशी का यह भी कहना है कि वर्ष 2008 में बंटवारे में यह जमीन मेरे हिस्से में आई, उस समय का रिश्तेदारों का पंचनामा भी मेरे पास है। वर्ष 2016 तक पिताजी थे तब तक उसने यह बात क्यों नहीं उठाई। साथ ही उनका कहना है कि यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। (mp news)