‘धर्म बदलकर मुझसे शादी कर’, जिला अस्पताल में लड़की का हाथ पकड़कर दो युवकों ने धमकाया

MP News: जिला अस्पताल में युवती से छेड़छाड़ और धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बनाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया। पुलिस ने दर्ज किया केस।

खंडवा

image

Akash Dewani

Nov 14, 2025

khandwa district hospital girl forced religion conversion molestation mp news

girl forced religion conversion in khandwa district hospital (फोटो- सोशल मीडिया)

Girl Forced Religion Conversion: खंडवा के जिला अस्पताल में एक युवती के साथ छेड़छाड़ कर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालने का मामला सामने आया है। अस्पताल में आरोपी युवक ने हाथ पकड़ लिया था। युवती ने थाने में युवक की शिकायत की है। घटना गुरुवार शाम करीब 5 बजे की है। युवती ने मोघट थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। (mp news)

पीड़िता ने बताई पूरी कहानी

मोघट थाना प्रभारी निरीक्षक धीरेश धारवाल ने बताया कि युवती का कहना है कि उसके फूफा कुछ दिन पहले दुर्घटना में घायल हुए थे। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था। वह को उनसे मिलने अस्पताल आई थी। पास ही बेड पर एक मरीज भर्ती था, उनसे मिलने मेरी परिचित युवती आई थी और उसके साथ में एक लड़का साहिल भी था।

साहिल के वहां से चले जाने के बाद परिचित ने मेरे फोन से साहिल को फोन किया था। इसके बाद से साहिल उसे फोन करने लगा। साहिल कहने लगा कि तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं तुम धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन कर मुझसे शादी कर लो।

'तेरा धर्म परिवर्तन भी करवा देंगे'

गुरुवार को वह शाम करीब 5 बजे मेरे साथ काम करने वाले युवक संदीप के साथ उसकी नानी के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जिला अस्पताल आई थी। उसने बताया कि थोड़ी देर बाद वहां साहिल अपने दोस्त फैजान के साथ मुझे वहां मिलने गया। साहिल फिर से मुझे शादी करने की बात बोलने लगा और ये दोनों मुझसे बोले कि 'तू हम लोगों के साथ चल हम तेरा धर्म परिवर्तन भी करवा देंगे। मैं उठ कर जाने लगी तो साहिल और फैजान मेरे पीछे-पीछे आने लगे और साहिल नै हाथ पकडकर छेड़‌छाड़ की। उसने अपना हाथ छुड़ा कर साथ आये युवक को फ़ोन के अस्पताल बुलाया और घटना बताया। इसके बाद पिता को भी जानकारी दी। (mp news)

Published on:

14 Nov 2025 01:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / ‘धर्म बदलकर मुझसे शादी कर’, जिला अस्पताल में लड़की का हाथ पकड़कर दो युवकों ने धमकाया

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

