‘धर्म बदलकर मुझसे शादी कर’, जिला अस्पताल में लड़की का हाथ पकड़कर दो युवकों ने धमकाया

गुरुवार को वह शाम करीब 5 बजे मेरे साथ काम करने वाले युवक संदीप के साथ उसकी नानी के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए जिला अस्पताल आई थी। उसने बताया कि थोड़ी देर बाद वहां साहिल अपने दोस्त फैजान के साथ मुझे वहां मिलने गया। साहिल फिर से मुझे शादी करने की बात बोलने लगा और ये दोनों मुझसे बोले कि 'तू हम लोगों के साथ चल हम तेरा धर्म परिवर्तन भी करवा देंगे। मैं उठ कर जाने लगी तो साहिल और फैजान मेरे पीछे-पीछे आने लगे और साहिल नै हाथ पकडकर छेड़‌छाड़ की। उसने अपना हाथ छुड़ा कर साथ आये युवक को फ़ोन के अस्पताल बुलाया और घटना बताया। इसके बाद पिता को भी जानकारी दी। (mp news)