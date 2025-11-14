देश की पहली वन-शॉट फिल्म ‘2020 Delhi’ रिलीज, MP के देवेंद्र पटेल ने निभाई अहम भूमिका

2020 Delhi Movie (फोटो- सोशल मीडिया)
First One Shot film of India:सीधी जिले के छोटे से गांव बघऊं से निकले देवेंद्र सिंह पटेल (Devendra Patel) अब बड़े परदे पर अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने जा रहे हैं। वे देश की पहली वन-शॉट हिंदी फीचर फिल्म 2020 दिल्ली (2020 Delhi Movie) में अहम भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म आज 14 नवंबर 2025 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।
बताया गया, फिल्म दिल्ली 2020 के दंगों की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। 2 घंटे 16 मिनट की यह फिल्म बिना किसी कट के एक ही टेक में शूट की गई है, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया प्रयोग है। फिल्म का निर्देशन और लेखन देवेंद्र मालवीय ने किया है, जबकि निर्माता देवेंद्र मालवीय एवं आशू मालवीय हैं।
फिल्म में बृजेंद्र काला, समर जय सिंह, भूपेश सिंह, सिद्धार्थ भारद्वाज, चेतन शर्मा, आकाश दीप अरोरा जैसे नामी कलाकारों ने अभिनय किया है। सीधी के देवेंद्र सिंह पटेल ने इस फिल्म में इंद्रीश नामक किरदार निभाया है। देवेंद्र ने बताया, यह किरदार सामाजिक सच्चाई को उजागर करता है।
थिएटर से अपने अभिनय सफर की शुरुआत करने वाले देवेंद्र ने टाटा कॉलेज सीधी में पढ़ाई के दौरान नाट्यकला से जुड़ाव बनाया। उन्होंने गुरु नीरज कुंदेर और रोशनी शनी प्रसाद मिश्र के सानिध्य में वर्षों तक अभिनय की बारीकियां सीखीं। इसके बाद उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से थिएटर की उच्च शिक्षा प्राप्त की और मुंबई में रहकर कई टीवी सीरियल, वेब सीरीज और फिल्मों में अभिनय किया। देवेंद्र ने कहा, सीधी मेरी जड़ है, वहीं से मैंने अभिनय सीखा।
