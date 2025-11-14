देश की पहली वन-शॉट फिल्म ‘2020 Delhi’ रिलीज, MP के देवेंद्र पटेल ने निभाई अहम भूमिका

थिएटर से अपने अभिनय सफर की शुरुआत करने वाले देवेंद्र ने टाटा कॉलेज सीधी में पढ़ाई के दौरान नाट्यकला से जुड़ाव बनाया। उन्होंने गुरु नीरज कुंदेर और रोशनी शनी प्रसाद मिश्र के सानिध्य में वर्षों तक अभिनय की बारीकियां सीखीं। इसके बाद उन्होंने मुंबई विश्ववि‌द्यालय से थिएटर की उच्च शिक्षा प्राप्त की और मुंबई में रहकर कई टीवी सीरियल, वेब सीरीज और फिल्मों में अभिनय किया। देवेंद्र ने कहा, सीधी मेरी जड़ है, वहीं से मैंने अभिनय सीखा।