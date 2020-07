Afghanistan: राष्ट्रपति अशरफ गनी के चचेरे भाई की उनके घर में गोली मारकर हत्या

काबुल। अफगानिस्तान ( Afghanistan ) में शांति बहाली को लेकर लगातार कोशिशें जारी है और इसके लिए अफगान सरकार ( Afghan Government ) व तालिबान ( Taliban ) के बीच इस महीने बातचीत शुरू होने वाला है। उससे पहले शनिवार को अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ( Afghanistan President Ashraf Ghani ) के चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक, राष्ट्रपति गनी के चचेरे भाई को देश की राजधानी काबुल ( Kabul ) में उनके घर के अंदर घुसकर गोली मारी गई। फिलहाल, किसी भी संगठन ने इस हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है।

Afghanistan: ईद के मौके पर Taliban ने आम जनता को दी राहत, तीन दिनों के संघर्षविराम का ऐलान

इससे पहले बीते महीने और उससे पहले तालिबान में कई ऐसे बड़े हमले हुए हैं। तालिबान और अफगान सरकार के बीच वार्ता को लेकर प्रयास जारी है। इसके बावजूद हमलों का सिलसिला जारी है।

A cousin of Afghanistan President Ashraf Ghani found shot to death inside his home in Kabul: Afghanistan Media