China Plane Crash: चीन का Boeing 737 विमान क्रैश, 133 यात्री थे सवार, जलकर हुआ खाक

China Plane Crash चीन से बड़ी खबर सामने आई है। यहां दिल दहला देने वाला विमान हादसा हुा है। चीन का Boeing 737 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है कि इस विमान में 133 यात्री सवार थे। विमान पहाड़ों से टकराने के बाद जलकर खाक हो गया है।

चीन में एक बड़ा विमान हादसा ( China Plane Crash ) हुआ है। चीन का Boeing 737 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। हादसे के वक्त Boeing 737 में कुल 133 यात्री सवार थे। चीन के सरकारी टीवी सीसीटीवी ने बताया है कि बोइंग 737 विमान (Boeing Plane Crash) गुआंग्शी क्षेत्र के वूझोउ शहर के पास ग्रामीण इलाके में क्रैश हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही आग का बड़ा गुबार देखा गया।चीन में हुए विमान हादसे में कितने लोग बचे, या कितनों की जान गई फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। घटना देश के दक्षिणपश्चिमी हिस्से में हुई है।

China plane Crash In Southern China 133 People Were On Board