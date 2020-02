सियोल से आए फ्लाइट में तीन लोगों को आया बुखार तो चीन ने 94 यात्रियों को छोड़ा अलग

बीजिंग। जानलेवा कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की दहशत दुनियाभर में ऐसे फैल चुकी है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। जहांं एक ओर जापान ( Japan ) में इस संक्रमण के डर डायमंड प्रिंसेज क्रूज ( Diamond Princess Cruise ) जहाज पर हजारों यात्रियों को मरने के लिए छोड़ दिया था। वहीं, अब खबर आ रही है कि चीन ( China ) ने भी एक जहाज ( Flight ) में इस वायरस के डर से 94 लोगों को अलग ( Quarantines ) छोड़ दिया।

तीन यात्रियों में बुखार जैसे लक्षण मिलने के बाद कार्रवाई

दरअसल, इस फ्लाइट में तीन लोगों में बुखार जैसे लक्षण देखे गए, जिसके बाद सियोल से नानजिंग जा रही फ्लाइट के 94 यात्रियों को अलग कर दिया गया। इस बारे में चीन के स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी के हवाले से बुधवार को जानकारी मिली है। स्टेट मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि सियोल से आने वाली फ्लाइट संख्या OZ349 मंगलवार दोपहर को चीन के शहर नानजिंग में लैंड हुई थी। जिसके बाद इसके यात्रियों को अलग कर दिया गया है।

