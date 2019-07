जी-20 सम्मेलन में पीएम मोदी की कई नेताओं से मुलाकात, आपसी संबंधों और द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा

टोक्यो। जी-20 सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी से दुनिया में छाए अहम मुद्दों पर चर्चा की। खासकर आतंकवाद को लेकर वह ज्यादा सचेत दिखे। इस मौके पर मोदी ने अकेले भी कई नेताओं से मिलकर भारत का मजबूत पक्ष सामने रखा।

पीएम मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रति शी जिनपिंग व अन्य कई नेताओं के साथ मुलाकात की। इसके अलावा RIC और BRICS नेताओं के साथ भी पीएम मोदी ने मुलाकात की।

Japan: An informal BRICS meeting is underway in osaka , on the sidelines of #G20Summit pic.twitter.com/0f1TK2GfHI — ANI (@ANI) June 28, 2019

PM @narendramodi and other #G20 leaders at the dinner in Osaka this evening. pic.twitter.com/5m5Y3ADJjf — PMO India (@PMOIndia) June 28, 2019

जापान के प्रधानमंत्री की ओर से आयोजित रात्रि भोज में भी पीएम मोदी ने 'डिनर डिप्लोमैसी' का फायदा उठाया और कई नेताओं के साथ मुलाकात की। इसमें सबसे अहम रहा कि पीएम मोदी डिनर के दौरान जापान के पीएम शिंजा आबे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे और हंसी-मजाक के साथ ठहाके लगाते दिखाए दिए।

An invaluable strategic partner.



PM @narendramodi met with Crown Prince of Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud on the margins of the #G20. Discussed deepening cooperation in trade & investment, energy security, counter terrorism, among other areas. pic.twitter.com/PdSqk9riP5 — Raveesh Kumar (@MEAIndia) June 28, 2019

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपयक्षीय वार्ता की। दोनों शीर्ष नेताओं ने आपसी भागीदारी को बढ़ाने को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी और प्रिंस सलमान के बीच हज यात्रियों की सुविधा को लेकर भी चर्चा हुई।

भारतीय मुसलमानों को एक बड़ा तोहफा देते हुए प्रिंस सलमान ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और भारत के हज कोटा को 170,000 से बढ़ाकर 200,000 कर दिया है, जिससे 30,000 और भारतीयों के लिए मक्का में वार्षिक इस्लामिक तीर्थ यात्रा के लिए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

Prime Minister Abe extended warm welcome to Prime Minister modi of India, and stressed the great potential that Japan-India relations have. Prime Minister Modi congratulated japan for entering into the new era of Reiwa and highlighted strong bilateral ties. #PMinAction pic.twitter.com/qhBCbxpb9f — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) June 27, 2019

जापान के साथ भारत के पुराने संबंध रहे हैं। मोदी का जापानी पीएम शिंजो अबे ने जी-20 सम्मेलन में जोरदार स्वागत किया। उन्होंने पीएम मोदी से बुलेट ट्रेन और कारोबारी संबंधों पर चर्चा की। अबे दूसरी बार जीतकर जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं मोदी भी दूसरी बार जीतकर भारत के प्रधानमंत्री बने। ऐसे में दोनों देश अपने पुराने कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाने पर चर्चा की।

G-20 summit: भारत,अमरीका और जापान के बीच त्रिपक्षीय बैठक, पीएम मोदी ने दिया 'जय' का नारा

Prime Minister Narendra Modi meets German Chancellor Angela Merkel on the sidelines of #G20Summit in Osaka, Japan pic.twitter.com/trquKgReJW — ANI (@ANI) June 28, 2019

पीएम नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की चांसलर मर्केल से मुलाकात की। दोनों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई-गतिशीलता,साइबर सुरक्षा, रेलवे आधुनिकीकरण और कौशल विकास में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मर्केल ने मोदी को आश्वासन दिया कि वह तकनीकी पहलू पर भारत की हर संभव मदद करेंगी।

G-20 summit की सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत, ट्रंप ने पहले ही दौर में उठाया 5G का मुद्दा

Japan: Prime Minister Narendra Modi holds bilateral meeting with President of South Korea, Moon Jae-in, on the sidelines of #G20Summit in Osaka. pic.twitter.com/zcNYzHBehu — ANI (@ANI) June 28, 2019

पीएम नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दक्षिण कोरिया से रिश्ते और मजबूत करने की बात कही। गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते को बढ़ाने के कई विकल्पों पर बातचीत हुई।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी पीएम मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों ही नेताओं ने एक-दूसरे का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और भारत-रूस के बीच व्यापारिक रिश्तों को और अधिक मजबूत करने के साथ सामरिक क्षेत्र में संबोधों को ओर अधिक मजबूत करने को लेकर चर्चा की।

Interactions with various world leaders on the sidelines of the #G20 Summit in Osaka. pic.twitter.com/Yacp8b7wQG — PMO India (@PMOIndia) June 28, 2019

पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के साथ मुलाकात की। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया गया। इसके अलावे पीएम मोदी ने कनाडा के प्रधामंत्री जस्टिन टुडो से भी मुलाकात की। दोनों ने व्यापार व आपसी रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ने को लेकर बातचीत की।

जी-20 सम्मेलन: BRICS की बैठक में पीएम मोदी ने पाक को घेरा, कहा- आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन







Japan: PM Narendra Modi and US President Donald Trump at bilateral meeting between India & US in Osaka pic.twitter.com/JMXghmg0tD — ANI (@ANI) June 28, 2019

जी-20 सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की। इस द्विपक्षीय बैठक में मुख्यत चार मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें ईरान,5 जी,रक्षा और द्विपक्षीय संबंध शामिल थे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच रूस से खरीदे जा रहे एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई।

विश्व से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर ..