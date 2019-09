पीएम मोदी के जन्मदिन पर बयान दे फवाद ने बेशर्मी की हदें पार की, खुद पाकिस्तानियों ने जमकर कोसा

नई दिल्ली। पाकिस्तान में इमरान सरकार के राजनेता दिमागी तौर पर बीमार पड़ते जा रहे हैं। कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद से इन नेताओं ने भारत और मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों की सारी हदे पार कर दी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के 69 जन्मदिवस के मौके पर जहां दुनियाभर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। वहीं इस मामले को लेकर पाक के राजनेता ने ऐसा बयान दिया कि खुद उसके देश के लोगों ने उन्हें कोसना शुरू कर दिया।

चंद्रयान-2 की असफलता पर पाक ने ली चुटकी, कहा-जो काम आता नहीं उससे पंगा नहीं लेते

Today reminds us the importance of contraceptives #ModiBirthday — Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) September 17, 2019

are we sure this isn’t a parody account https://t.co/PiEemfF3hU — • علیزا • (@aliza_sukhera) September 17, 2019

Ladies and gentlemen, the Federal Minister for Science and Technology https://t.co/pteFQORlPe — Manal Faheem Khan (@ManalFaheemKhan) September 17, 2019

पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पीएम मोदी का जन्मदिन हमें गर्भनिरोधक के महत्व की याद दिलाता है। ट्वीटर पर इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर फवाद जमकर ट्रोल हुए। इससे पहले भी फवाद आपत्तिजनक बयानों के लिए चर्चा में आ चुके हैं।

चंद्रयान-2 की विफलता पर कसा था तंज

फवाद ने चंद्रयान-2 की विफलता पर तंज कसने में जरा भी समय नहीं लिया था। चौधरी ने चंद्रयान-2 को महज एक खिलौना करार देते हुए ट्वीट किया, 'जो काम आता नहीं है उससे पंगा नहीं लेते डियर इंडिया'। इसे लेकर भारत समेत दुनिया भर में मौजूद हिंदुस्तानियों ने चौधरी की जमकर क्लास लगाई थी।

अनुच्छेद 370 पर बौखलाए थे

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद भी फवाद ने जमकर आग उगली थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को भारत के साथ राजनयिक संबंध खत्म कर लेने चाहिए। पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए फवाद ने कहा था कि पाकिस्तान को जंग से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि सम्मान सबसे ज्यादा जरूरी होता है।

