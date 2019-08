आर्टिकल 370: श्रीलंका के PM रानिल विक्रमसिंघे ने लद्दाख को बताया भारत का आंतरिक मामला

कोलंबो। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने और फिर उसे दो भागों में बांटने के लेकर जहां भारत में विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है वहीं पाकिस्तान में भी इसे लेकर खलबली मची है।

सोमवार को मोदी सरकार ने राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को पास करा लिया और अब मंगलवार को इसे लेकर लोकसभा में चर्चा चल रही है। लोकसभा में भी यह बिल आसानी के साथ पास हो जाएगा। इससे जम्मू-कश्मीर से लद्दाख के अलग होने का रास्ता साफ हो गया है।

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 व 35 ए हटाने पर भाजपाइयों ने घंटाघर चौंक पर तिरंगा लहराकर मनाई खुशी

हालांकि इसे लेकर देश-विदेश से कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि है लद्दाख भारत का आंतरिक मामला है।

उन्होंने कहा कि लद्दाख की 70 फीसदी आबादी बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखती है। ऐसे में लद्दाख पहला भारतीय राज्य होगा, जहां बौद्ध बहुमत है।

विक्रमसिंघे ने अपनी बात को दौहराते हुए कहा कि लद्दाख का पुनर्गठन भारत का आंतरिक मामला है। यह एक सुंदर क्षेत्र है, जो यात्रा के लायक है।

THANK YOU PRIME MINISTER

Ladakh thanks @narendramodi @PMOIndia

for fulfilling Ladakh's longstanding dream.

It was exactly 30 years ago in August 1989 that Ladakhi leaders launched a movement for UT status. Thank you all who helped in this democratic decentralization! 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/X7pmJ5zZin