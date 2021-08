Afghanistan Crisis: काबुल एयरपोर्ट पर गोलीबारी में सात की मौत, उड़ते विमान से गिरे तीन लोग

काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा (Taliban Capture Kabul) होने के साथ ही पूरे देश में हाहाकार मचा है। तालिबान के डर और खौफ का ये आलम है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। इस बीच काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Kabul International Airport) पर सोमवार की सुबह से ही हालात बेकाबू हैं। हजारों की संख्या में लोग काबुल छोड़कर बाहर जाना चाह रहे हैं और इसके लिए फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं।

लेकिन, दोपहर के वक्त अचानक गोलियों की गूंज से काबुल एयरपोर्ट थर्रा उठा। अभी तक की जानकारी के अनुसार, सात लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा हालात बहुत ही भयावाह है। वहां के लोग किसी भी तरह से काबुल छोड़कर निकलना चाहते हैं।

Kabul: people who tied themselves to the plane wheels - fell off the plane pic.twitter.com/Lm5YDbizlw