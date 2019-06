किम जोंग उन से मिले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमरीकी रवैये पर हुई चर्चा

प्योंग्यांग। अमरीका से बढ़ती खटास के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ( Xi Jinping ) गुरुवार को उत्तर कोरिया ( North Korea ) के दौरे पर प्योंगयांग पहुंचे। उत्तर कोरिया की इस यात्रा पर वह गुरुवार को किम जोंग-उन ( Kim Jong-un ) से मुलाकात की।

दोनों शीर्ष नेताओं ने उत्तर कोरिया के अमरीका के साथ ठप पड़े परमाणु वार्ता को फिर से एजेंडे में शामिल करने को लेकर बातचीत की।

चीन और उत्तर कोरिया के अलग-अलग कारणों से अमरीका के साथ तनाव है। जहां व्यापार को लेकर चीन के साथ अमरीका के रिश्तों में खट्टास है, वहीं परमाणु हथियारों को लेकर उत्तर कोरिया के साथ संबंध अच्छे नहीं है। किम और शी ने इन्ही मुद्दों पर आपस में बातचीत की।

शी जिनपिंग का भव्य स्वागत

इससे पहले प्यांगयोंग एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की पहली महिला पेंग लियुआन का भव्य स्वागत किया गया। उत्तर कोरिया ने शी और उनकी पत्नी को 21 तोपों की सलामी दी।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, शी का स्वागत करने के लिए लगभग 10,000 लोग फूल लहराते और नारे लगाते हुए खड़े थे। किम और उनकी पत्नी री सोल-जू ने दोनों मेहमानों को एयरपोर्ट पर स्वागत करते हुए बाकी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।

2005 के बाद से यह किसी चीनी राज्य प्रमुख की पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। अब तक इन दोनों नेताओं के बीच चार बार मुलाकात हो चुकी है लेकिन हर बार ये नेता चीन में ही मिले हैं।

इस मुलाकात से उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के साथ-साथ आर्थिक मुद्दों पर रुकी हुई वार्ता दोबारा शुरू होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के लिए चीन प्रमुख व्यापारिक साझेदार है।

G20 सम्मेलन से पहले अहम मुलाकात



शी जिनपिंग की यह यात्रा जापान में G20 शिखर सम्मेलन ( G20 summit ) से एक सप्ताह पहले हुई है, जहां उनकी अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) से मुलाकात की खूब चर्चा हो रही है। शी और किम के बीच हनोई में ट्रंप और किम की मुलाक़ात के बाद पहली बैठक है। बता दें कि हनोई में ट्रंप और किम के बीच बैठक बिना किसी समझौते के समाप्त हुआ था।

शी जिनपिंग की यात्रा अभी क्यों?

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग दो दिनों के दौरे पर उत्तर कोरिया पहुँच गए हैं। 2012 में सत्ता संभालने के बाद से शी की यह पहली और 14 वर्षों में किसी भी चीनी नेता की पहली उत्तर कोरिया की यात्रा है।

दोनों देशों के लिए शी की यह यात्रा बहुत ही अहम है। माना जा रहा है कि अमरीका और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते तनाव के साथ हाल के समय में चीन और अमरीका के बीच छिड़े ट्रेड वॉर के बीच शी की यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है।

