Panchang : आज का पंचांग 5 अप्रैल 2026 (रविवार) : चौघड़िया, राहु काल, तिथि, नक्षत्र, संकष्ट चतुर्थी व ईस्टर विशेष

6.4.2026 सोमवार - मंगल का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 9-56 पर, गंडमूल रात्रि 2-57 से प्रारंभ, सर्वार्थसिद्धि योग सूर्यॉदय से रात्रि 2-57 तक।

7.4.2026 मंगलवार – व्यतिपात पुण्यं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, गुरु तेग बहादर जयती (प्रा. मत से), गंडमूल संपूर्ण दिनरात्रि, रवियोग व कुमारयोग अंतरात्रि 5-54 से प्रारम्भ।

8.4.2026 बुधवार - भद्रा रात्रि 7-02 से प्रारम्भ. गंडमूल संपर्ण दिनरात्रि, यमघंट योग सूर्योदय से संपूर्ण दिनरात्रि, रवियोग संपूर्ण दिनरात्रि, कुमार योग सायं 7-02 तक।

9.4.2026 गुरुवार - भद्रा दिन 8-11 तक, गुरु अर्जुनदेव जयंती (प्राचीन मत से), गंडमूल योग दिन 8-48 तक, रवियोग प्रातः 8-48 तक।

10.4.2026 शुक्रवार - बुध का मीन राशि में प्रवेश रात्रि 1-13 पर, शीतलाष्टमी, बूढा बास्योड़ा (ठण्डा भोजन करना चाहि), कालाष्टमी, जल संसाधन दिवस, भारतीय रेल सप्ताह प्रारंभ।

11.4.2026 शनिवार – शनि उदय पूर्व में रात्रि 12-05 पर, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती, सवार्थसिद्ध योग दिन 1-40 से सूर्योदय तक।

12.4.2026 रविवार – भद्रा दिन 12- 57 से रात्रि 1-17 तक, मुनि सुब्रतनाथ जयंती (जैन), पंचक रात्रि 3-45 से प्रारम्भ।