6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Panchang : आज का पंचांग 5 अप्रैल 2026 (रविवार) : चौघड़िया, राहु काल, तिथि, नक्षत्र, संकष्ट चतुर्थी व ईस्टर विशेष

Aaj Ka Panchang 5 April 2026 : आज का पंचांग 5 अप्रैल 2026: जानें शुभ चौघड़िया, राहु काल, दिशा शूल, तिथि, नक्षत्र, योग और संकष्ट चतुर्थी व ईस्टर का महत्व। आज के शुभ मुहूर्त में कार्य प्रारंभ करें।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Apr 04, 2026

Aaj Ka Panchang 5 April 2026

Aaj Ka Panchang 5 April 2026 : आज का पंचांग 5 अप्रैल 2026 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Aaj Ka Panchang 5 April 2026 : आज का पंचांग 5 अप्रैल 2026, रविवार आपको दिनभर के शुभ-अशुभ समय, ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति और महत्वपूर्ण व्रत-त्योहारों की जानकारी देता है। आज संकष्ट चतुर्थी व्रत और ईस्टर संडे जैसे विशेष योग बन रहे हैं, जो इस दिन को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। दिन में चर, लाभ, अमृत और शुभ चौघड़िया के दौरान नए कार्यों की शुरुआत करना विशेष फलदायी रहेगा, जबकि राहु काल और दिशा शूल से बचकर कार्य करना शुभ माना गया है। यदि आप आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय, यात्रा या नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं, तो यह पंचांग आपके लिए एक सटीक मार्गदर्शक साबित होगा।

आज का पंचांग रविवार 5 अप्रैल, 2026 | Aaj Ka Panchang 5 April 2026

  • विक्रम संवत् - 2083
  • संवत्सर नाम – रौद्र
  • शक संवत् – 1948
  • हिजरी सन् – 1447
  • मु. मास – 16 सव्वाल
  • अयन – उत्तरायण
  • ऋतु – बसंत ऋतु
  • मास – वैशाख
  • पक्ष – कृष्ण

आज का श्रेष्ठ चौघड़िया

चौघड़िया प्रकारसमयशुभता स्तरउपयोग
चर7:50 – 9:24मध्यम शुभसामान्य कार्य, यात्रा
लाभ9:24 – 10:57शुभव्यापार, धन संबंधित कार्य
अमृत10:57 – 12:30अत्यंत शुभसभी शुभ कार्य, महत्वपूर्ण शुरुआत
शुभ2:03 – 3:36शुभविवाह, पूजा, नए कार्य

दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
उपाय - यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व शुद्ध घी अथवा शिखरन या खीर खाकर, जल से भरे कलश का शगुन लेकर यात्रा प्रारंभ करें।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 4.30 से 6.00 तक
उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो मिष्ठान्न का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।
तिथि – तृतिया तिथि दिन 12.00 तक होगी तदुपरान्त चतुर्थी तिथि होगी ।
नक्षत्र – विशाखा नक्षत्र रात्रि 12.08 तक होगा तदुपरान्त अनुराधा नक्षत्र होगा ।
योग – वज्र योग दिन 2.44 तक रहेगा तदुपरान्त सिद्धि योग रहेगा ।
करण – विष्टि करण दिन 12.00 तक रहेगा तदुपरान्त बव करण रहेगा।

विशिष्ट योग

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा दिन 12-00 तक, संकष्ट चतुर्थी व्रत, चन्द्रोदय जयपुर में रात्रि 9-56 पर, ईस्टर सण्डे
चन्द्रमा – आज सायं 5.28 तक तुला राशि में होगा तदुपरान्त वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा ।
ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – शुक्र का भरणी नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 12-59 पर ।

सप्ताह के व्रत-त्यौहार / दिवस विशेष

6.4.2026 सोमवार - मंगल का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 9-56 पर, गंडमूल रात्रि 2-57 से प्रारंभ, सर्वार्थसिद्धि योग सूर्यॉदय से रात्रि 2-57 तक।
7.4.2026 मंगलवार – व्यतिपात पुण्यं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, गुरु तेग बहादर जयती (प्रा. मत से), गंडमूल संपूर्ण दिनरात्रि, रवियोग व कुमारयोग अंतरात्रि 5-54 से प्रारम्भ।
8.4.2026 बुधवार - भद्रा रात्रि 7-02 से प्रारम्भ. गंडमूल संपर्ण दिनरात्रि, यमघंट योग सूर्योदय से संपूर्ण दिनरात्रि, रवियोग संपूर्ण दिनरात्रि, कुमार योग सायं 7-02 तक।
9.4.2026 गुरुवार - भद्रा दिन 8-11 तक, गुरु अर्जुनदेव जयंती (प्राचीन मत से), गंडमूल योग दिन 8-48 तक, रवियोग प्रातः 8-48 तक।
10.4.2026 शुक्रवार - बुध का मीन राशि में प्रवेश रात्रि 1-13 पर, शीतलाष्टमी, बूढा बास्योड़ा (ठण्डा भोजन करना चाहि), कालाष्टमी, जल संसाधन दिवस, भारतीय रेल सप्ताह प्रारंभ।
11.4.2026 शनिवार – शनि उदय पूर्व में रात्रि 12-05 पर, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती, सवार्थसिद्ध योग दिन 1-40 से सूर्योदय तक।
12.4.2026 रविवार – भद्रा दिन 12- 57 से रात्रि 1-17 तक, मुनि सुब्रतनाथ जयंती (जैन), पंचक रात्रि 3-45 से प्रारम्भ।

आज जन्म लेने वाले बच्चे

  • आज सायं 5.28 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि तुला होगी तदुपरान्त वृश्चिक राशि होगी ।'
  • आज रात्रि 12.08 तक तक जन्म लेने वाले बच्चों का विशाखा नक्षत्र होगा तदुपरान्त अनुराधा नक्षत्र होगा ।
  • आज जन्मे बच्चों का ताम्र पाद होगा ।
  • आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर तु, ते, तो, न, पर रखे जा सकते हैं।

तुला राशि का स्वामी शुक्र होता हैं। यह सौम्य व भावुक होते हैं। इन्हें देश-विदेश घूमने का शौक होता है, किसी के अधीनस्थ रह कर कार्य करना पसंद करते हैं। यह एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते। ये सुंदरता पसंद होते हैं और कलात्मक होते हैं। इनका स्वभाव आकर्षक होता हैं। ये न्यायशील, बुद्धिमान, तर्कशील एवं सर्तक रहने वाला होते हैं। जातक को देश-विदेशों में अनेक स्थानों पर भृमण करने के अवसर प्राप्त होते हैं। जातक बुद्धिमान, तर्कशील, साबधान एवं सर्तक रहने वाला, मध्यस्थता एवं न्याय करने में कुशल, विपरीत योनि के प्रति झुकाव रखता हैं। इनको हीरा अथवा श्वेत कपड़े पसंद होते हैं।

वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता हैं। ऐसे जातक स्थिर प्रवृति के होते हैं। ये जिद्दी, उत्साही, स्पष्टवादी, परिश्रमी, ईमानदार, समझदार, ज्ञानी, साहसी, दृढ़संकल्प, शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाले व अपनी मेंहनत से कार्य करने वाले होते हैं। अपना निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इनको द्वा व्यवसाय, पुलिस, शोधकार्य, साधना, खनिज़ पदार्थों का व्यवसाय, खेती, पुरातत्त्व विज्ञान आदि कार्यों में सफलता मिलती है।

ये भी पढ़ें

Saptahik Rashifal 5 April To 11 April 2026 : साप्ताहिक राशिफल : मंगल-आदित्य और बुधादित्य राजयोग का असर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत
राशिफल
Saptahik Rashifal 5 April To 11 April 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

panchang

Published on:

04 Apr 2026 08:45 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Panchang : आज का पंचांग 5 अप्रैल 2026 (रविवार) : चौघड़िया, राहु काल, तिथि, नक्षत्र, संकष्ट चतुर्थी व ईस्टर विशेष

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Kharmas 2026 End Date : कब खत्म होगा खरमास, जल्द शुरू होगा शादी का सीजन! देखें विवाह मुहूर्त की पूरी लिस्ट

Kharmas 2026 End Date
धर्म और अध्यात्म

Daily Rashifal 7 April 2026 : राशिफल 7 अप्रैल 2026: सिंह-कुंभ के लिए बड़ी सफलता, मेष-वृषभ रहें सतर्क

Daily Rashifal 7 April 2026
राशिफल

Today Tarot Rashifal 7 April 2026 : टैरो राशिफल : इन 5 राशियों पर बरसेगा भाग्य, मिथुन और कर्क मिलेगी बड़ी खुशखबरी!

Today Tarot Rashifal 7 April 2026
राशिफल

Weekly Horoscope 6 April to 12 April 2026 : साप्ताहिक राशिफल: मेष से मीन तक, कैसा बीतेगा आपका यह पूरा सप्ताह? जानिए विस्तार से

Weekly Horoscope 6 April to 12 April 2026
राशिफल

Panchang 7 April : आज का पंचांग 7 अप्रैल 2026: शुभ मुहूर्त, राहुकाल, नक्षत्र और आज के विशेष योग

Aaj Ka Panchang 7 April 2026 , आज का पंचांग 7 अप्रैल 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.