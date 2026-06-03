Hindu Gods Vahanas: क्यों देवी-देवताओं के वाहनों के रूप में पूजनीय हैं पशु-पक्षी?

भगवान भोलेनाथ की सवारी है बैल, जिन्हें हम प्रेम से 'नंदी' कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार, नंदी साधारण जीव नहीं बल्कि शिव के गण हैं। प्राचीन कामशास्त्र के रचनाकार भी नंदी ही थे। बैल का स्वभाव आमतौर पर बेहद शांत, सीधा और समर्पित होता है। वह दिन-रात बिना किसी भौतिक इच्छा के कर्म करता रहता है। लेकिन जब उसे क्रोध आता है, तो वह सिंह से भी टकराने का माद्दा रखता है। नंदी के चार पैर धर्म के चार स्तंभों क्षमा, दया, दान और तप के प्रतीक हैं। महादेव की यह सवारी सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे हमेशा शांत और सहज रहना चाहिए।