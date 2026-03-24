Ank Jyotish Numerology Secrets: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं अप्सरा जैसी सुंदर, मां लक्ष्मी और शुक्र की रहती है खास कृपा

Ank Jyotish Numerology Secrets: अंक ज्योतिष (Numerology) में हर मूलांक व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व को खास तरीके से प्रभावित करता है। कुछ मूलांक ऐसे होते हैं, जिनसे जुड़ी लड़कियां अपनी नैसर्गिक सुंदरता और आकर्षण के लिए जानी जाती हैं। कहा जाता है कि इन पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। यही वजह है कि इनके जीवन में सुख-सुविधाओं की कमी नहीं होती। साथ ही शुक्र ग्रह का प्रभाव इनके व्यक्तित्व को और भी खास बना देता है, जिससे ये हर जगह अलग नजर आती हैं।