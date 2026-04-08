Ank Jyotish Numerology : अपनी Birth Date के अनुसार जानें अपना लकी कलर और Personality Secrets

Ank Jyotish Numerology : क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पसंदीदा रंग (lucky color) सिर्फ पसंद नहीं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी का आईना भी हो सकता है? ज्योतिषी और न्यूमेरोलॉजिस्ट डॉ शरद शर्मा ने बताया अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, आपकी जन्मतिथि का नंबर आपके स्वभाव, सोच और जीवन के रास्ते को दर्शाता है। और खास बात ये है कि हर जन्मांक के लिए कुछ रंग ऐसे होते हैं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आपको और आकर्षक बनाते हैं।