Sita Navami 2026 : सीता नवमी 2026 कब है? जानें सीता जी की आरती, सही तारीख, पूजा का समय

लोग सीता नवमी पर देवी जानकी और श्रीराम की पूजा करते हैं। रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है। बहुत से लोग, खासकर महिलाएं, खेत, हल और मिट्टी की भी पूजा करती हैं क्योंकि सीता जी धरती से आई थीं। इस दिन जरूरी माना जाता है कि अनाज, कपड़े, फल और पानी का दान किया जाए। शादीशुदा महिलाएं चूड़ियां, सिंदूर जैसी सुहाग की चीजें चढ़ाती हैं और अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। कई घरों में गरीबों और छोटी बच्चियों को भोजन भी कराया जाता है। लोग मानते हैं कि इससे देवी सीता का खास आशीर्वाद मिलता है।