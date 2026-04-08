Today Horoscope in Hindi 9 April 2026 : मेष से मीन तक सभी राशियों का दैनिक राशिफल, जानें गुरुवार का दिन आपके लिए कितना शुभ

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन उन्नति वाला रहेगा। यदि आपके किसी काम में रुकावटें आ रही थीं तो आप उनमें आगे बढ़ेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपकी आय में वृद्धि होने से मन प्रसन्न रहेगा और धार्मिक कार्यों में मन लगेग। किसी की सलाह मानकर आपको अच्छा नाम कमाने का मौका मिलेगा। विभिन्न स्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग नौकरी के साथ-साथ कोई नया काम करने की योजना बना रहे थे तो उनकी यह इच्छा आज पूरी हो सकती है। सायंकाल का समय जीवनसाथी के साथ डिनर पर जा सकते हैं।