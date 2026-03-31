31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

April 2026 Astrology Warning : अप्रैल 2026 की ज्योतिषीय चेतावनी: शनि और नेपच्यून की टक्कर, इन 5 राशियों पर गिरेगी ‘गाज’

Saturn Neptune Transit : अप्रैल 2026 का ज्योतिषीय गोचर बड़ा बदलाव लाने वाला है। शनि और नेपच्यून की टक्कर से जीवन के छुपे सच सामने आएंगे। जानिए किन 5 राशियों पर होगा सबसे ज्यादा असर और आपको क्या करना चाहिए।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Mar 31, 2026

Saturn Neptune transit effects on life 2026

Saturn Neptune transit effects on life 2026 : शनि नेपच्यून टकराव का असर क्या होगा (फोटो सोर्स: chatgpt)

April 2026 Astrology Warning : अगर आप ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं, तो अप्रैल 2026 का महीना बस यूं ही नहीं आने वाला है। इस महीने जो ग्रहों की चाल है, वो शायद आपके जीवन में सच और झूठ का फर्क साफ दिखा देगी। मानिए इस वक्त ब्रह्मांड आपको एक बड़ा रियलिटी चेक देने की तैयारी कर रहा है। (Saturn Neptune Transit)

अप्रैल 2026 का ग्रह गोचर: सच सामने आएगा | Saturn Neptune Transit

क्या आपको हाल ही में महसूस हो रहा है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है? करियर, रिश्ते या खुद के बारे में थोड़ी उलझन महसूस हो रही है? आप अकेले नहीं हैं, शायद बहुत लोग यही सोच रहे हैं। अप्रैल 2026 में जो ग्रह गोचर होने वाला है, वो आपके भ्रम को खत्म करने के लिए आया है। जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो अब बस, आंखें खोलो।

आसमान का खेल: शनि और नेपच्यून की भिड़ंत | Saturn Neptune Transit

इस बार शनि और नेपच्यून की ऊर्जा टकराएगी। शनि लाइफ के अनुशासन और सच्चाई का देवता है, और नेपच्यून सपनों और भ्रम का। जब ये दोनों आमने-सामने होते हैं, तो सारे गुलाबी चश्मे उतर जाते हैं। सच्चाई को लेकर अब कोई बचावट नहीं है न कोई बहाना, न कोई छुपाव।

इन 5 संकेतों से समझें कि आप पर हो रहा है असर

अगर आपको ये अनुभव हो रहे हैं, तो मानिए सीधे असर आप पर है:

  1. अचानक आई स्पष्टता: जो बातें महीनों से समझ नहीं आ रही थीं, वे अब कांच की तरह साफ दिखने लगी हैं।
  2. पुराने शौक से मोहभंग: जिन चीजों या लोगों में पहले बहुत मजा आता था, अब वे बेमतलब लगने लगे हैं।
  3. भावनात्मक दूरी: आप खुद को भीड़ से काटकर थोड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं।
  4. राज का फाश होना: दबे हुए जज्बात या कोई छिपा हुआ सच अचानक सतह पर आ रहा है।
  5. बदलाव की तड़प: अंदर से एक आवाज आ रही है कि "बस अब बहुत हुआ, अब सब बदलना होगा।"

इन 5 राशियों पर गिरेगी गाज (सबसे ज्यादा प्रभावित)

अब बात करें उन राशियों की, जिनके लिए यह गोचर सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है:

मीन (Pisces): आपकी अपनी पहचान बदल जाएगी। आप खुद को नए नजरिए से देखेंगे।

मिथुन (Gemini): आपकी सोच और पुराने विश्वास टूटेंगे। एक नई कहानी शुरू होगी।

धनु (Sagittarius): आपके आदर्श और सच के बीच की जंग तेज होगी।

कन्या (Virgo): रिश्तों में सच्चाई सामने आएगी। लोग अपना असली चेहरा दिखाएंगे।

कुंभ (Aquarius): भविष्य के लक्ष्यों को लेकर आप एक बड़ा और कड़ा फैसला लेंगे।

2026 की तस्वीर

अप्रैल 2026 में राहु-केतु भी एक्टिव हैं, यानी रिश्तों में उलझन और उथल-पुथल तय है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं, इस समय राजनीति या बड़ी संस्थाओं में भी बड़े राज खुल सकते हैं। ये महासफाई का दौर है जहां सिर्फ वही आगे टिकेगा, जो सच में सच्चा है।

अब आपको क्या करना चाहिए?

डरें नहीं ये बदलाव आपको तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत और पक्का बनाने के लिए आया है।

  • खुद से ईमानदारी से बात करें। जो गलत है, उसे मानें
  • गुस्से या डर में कोई बड़ा फैसला न लें
  • पुरानी चीजों को छोड़ना सीखें जो काम नहीं आ रहीं, उन्हें शांति से विदा करें

अप्रैल 2026 आपको अपने सबसे सच्चे, ईमानदार वर्जन की ओर ले जा रहा है। सच्चाई का सूरज हमेशा अंधेरे के बाद ही निकलता है। इस बदलाव का स्वागत करें, और अपनी नई जिंदगी की नींव रखिए।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Mangal Gochar 2026 : मंगल का मीन में गोचर: शनि-मंगल की खतरनाक युति! जानें 12 राशियों पर असर
धर्म/ज्योतिष
Mangal Gochar 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Grah Gochar

Published on:

31 Mar 2026 10:37 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / April 2026 Astrology Warning : अप्रैल 2026 की ज्योतिषीय चेतावनी: शनि और नेपच्यून की टक्कर, इन 5 राशियों पर गिरेगी ‘गाज’

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Hanuman Jayanti 2026 Kab Hai : हनुमान जयंती 2026 कब है 1 या 2 अप्रैल? अब दूर करें सारी उलझन, यहां जानें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Hanuman Jayanti 2026 Kab Hai, हनुमान जयंती कब है 2026
धर्म और अध्यात्म

April Arthik Rashifal 2026:अप्रैल आर्थिक राशिफल: वृषभ, सिंह, तुला और धनु की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के खुलेंगे नए रास्ते

April Arthik Rashifal, April Arthik Rashifal 2026,
राशिफल

Neechbhang Rajyog April 2026: 11 अप्रैल से किस्मत का होगा बड़ा खेल, मीन राशि में नीचभंग राजयोग से इन राशियों को मिलेंगे सफलता के खास मौके

Neechbhang Rajyog 2026, Budh Gochar 2026, Neechbhang Rajyog April 2026,
राशिफल

Masik Rashifal April 2026 : अप्रैल राशिफल 2026: इन 6 राशियों को मिलेगा लाभ, किन्हें रहना होगा सावधान?

Masik Rashifal April 2026
राशिफल

Masik Tarot Rashifal April 2026: मासिक टैरो राशिफल अप्रैल: बड़े ग्रहों के गोचर से धनु को बड़े मौके, मकर-कुंभ को सोच-समझकर लेना होगा फैसला

masik tarot rashifal, masik tarot horoscope april 2026, Monthly Horoscope Hindi, monthly horoscope March 2026, monthly rashifal april 2026, Monthly Tarot Horoscope, Monthly Tarot Rashifal, monthly tarot rashifal april 2026, tarot horoscope april 2026, टैरो कार्ड राशिफल, मंथली टैरो कार्ड, मासिक टैरो कार्ड राशिफल, मासिक टैरो राशिफल अप्रैल 2026, मासिक राशिफल, मासिक राशिफल अप्रैल 2026,
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.