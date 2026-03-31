April 2026 Astrology Warning : अप्रैल 2026 की ज्योतिषीय चेतावनी: शनि और नेपच्यून की टक्कर, इन 5 राशियों पर गिरेगी ‘गाज’

क्या आपको हाल ही में महसूस हो रहा है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है? करियर, रिश्ते या खुद के बारे में थोड़ी उलझन महसूस हो रही है? आप अकेले नहीं हैं, शायद बहुत लोग यही सोच रहे हैं। अप्रैल 2026 में जो ग्रह गोचर होने वाला है, वो आपके भ्रम को खत्म करने के लिए आया है। जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो अब बस, आंखें खोलो।