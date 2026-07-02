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Bhadra Raj Yoga July 2026: जुलाई में बनेगा भद्र राजयोग: बुध के प्रभाव से इन 4 राशियों को मिल सकता है धन, सफलता और ऊंचा पद

Mercury Transit Lucky Zodiac Signs: गलबंदी से जुलाई का महीना बेहद खास होने जा रहा है। बुध देव की विशेष कृपा से साल 2026 का सबसे शक्तिशाली 'भद्र राजयोग' आकार ले रहा है, जो चार विशेष राशि वालों के लिए तरक्की, अपार धन और प्रतिष्ठा के द्वार खोलने के संकेत दे रहा है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Jul 02, 2026

Bhadra Raj Yoga Benefits

Bhadra Raj Yoga July 2026 : जुलाई में बनेगा भद्र राजयोग, बुध गोचर 2026 से इन 4 राशियों को मिल सकता है लाभ (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Bhadra Raj Yoga Benefits: जुलाई शुरू होते ही ग्रहों की चाल में जबरदस्त बदलाव आने वाला है। ज्योतिष की मानें तो इस बार जुलाई कुछ राशियों के लिए खास सौगात लेकर आ रहा है। यह योग 7 जुलाई से 23 जुलाई के बीच प्रभावी रहेगा और पंच महापुरुष योगों में शामिल होने के कारण इसे करियर, व्यापार और आर्थिक प्रगति के लिहाज से बेहद शुभ माना जाता है।

भद्र राजयोग कब बनेगा? (Bhadra Raj Yoga)

वैदिक ज्योतिष में भद्र राजयोग को धन, ज्ञान और करियर में अप्रत्याशित सफलता देने वाला माना गया है। जब भी बुध देव केंद्र भाव में अपनी स्वराशि (मिथुन/कन्या) या उच्च राशि में विराजमान होते हैं, तो इस महायोग (7 जुलाई से 23 जुलाई के बीच) का उदय होता है। चूंकि वर्तमान समय (वर्ष 2026) के वैश्विक और आर्थिक परिदृश्य में डिजिटल मीडिया, बैंकिंग और स्टार्टअप्स का बोलबाला है, ऐसे में बुध का यह मजबूत प्रभाव युवाओं और व्यापारियों के लिए विशेष तौर पर मील का पत्थर साबित हो सकता है।

इन चार राशियों के हिस्से आएगी खुशियों की सौगात

मिथुन राशि:

बुध आपके स्वामी हैं, और अपनी ही राशि में बैठेंगे। आपको इसका सीधा फायदा मिलेगा। नौकरी हो या कारोबार, नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक हालात सुधरेंगे और समाज में इज्जत बढ़ेगी।

कन्या राशि:

ये समय आपके करियर को नई ऊंचाई देगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे, और बिजनेस प्लान भी अब कामयाब हो सकते हैं।

तुला राशि:

इस अवधि में भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलने वाला है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं या विदेश से जुड़े कार्यों में जुटे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। पुराने निवेश से भी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना मानी जाती है।

कुंभ राशि:

अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो ये वक्त आपके लिए अनुकूल समय माना जा सकता है। नई जान-पहचान आगे चल कर आर्थिक फायदे देगी।

क्यों इतना खास है बुध का प्रभाव?

वैदिक ज्योतिष में बुध को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुध को तर्क, बुद्धि, निर्णय क्षमता और गणना का कारक माना जाता है अगर इसी दौरान गुरु या शुक्र का अच्छा असर भी मिल जाए, तो अनुकूल ग्रह स्थितियों में करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं। खास तौर पर राइटिंग, मीडिया, लॉ, शेयर मार्केट या कंसल्टेंसी से जुड़े लोग इन दिनों जबरदस्त तरक्की पकड़ सकते हैं।

इस दौरान क्या सावधानी रखें?

इस समय दफ्तर में बातचीत और रवैये को पॉजिटिव रखें। जल्दबाजी में बड़े पैसों के फैसले लेने से बचें और अपनी स्किल पर काम करते रहें।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

02 Jul 2026 01:48 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Bhadra Raj Yoga July 2026: जुलाई में बनेगा भद्र राजयोग: बुध के प्रभाव से इन 4 राशियों को मिल सकता है धन, सफलता और ऊंचा पद

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