Bhadra Raj Yoga July 2026: जुलाई में बनेगा भद्र राजयोग: बुध के प्रभाव से इन 4 राशियों को मिल सकता है धन, सफलता और ऊंचा पद

वैदिक ज्योतिष में भद्र राजयोग को धन, ज्ञान और करियर में अप्रत्याशित सफलता देने वाला माना गया है। जब भी बुध देव केंद्र भाव में अपनी स्वराशि (मिथुन/कन्या) या उच्च राशि में विराजमान होते हैं, तो इस महायोग (7 जुलाई से 23 जुलाई के बीच) का उदय होता है। चूंकि वर्तमान समय (वर्ष 2026) के वैश्विक और आर्थिक परिदृश्य में डिजिटल मीडिया, बैंकिंग और स्टार्टअप्स का बोलबाला है, ऐसे में बुध का यह मजबूत प्रभाव युवाओं और व्यापारियों के लिए विशेष तौर पर मील का पत्थर साबित हो सकता है।