Budh Gochar 2025: बुध गोचर से भद्र महापुरुष राजयोग, किन राशियों के लिए हो सकता है लाभकारी

Budh Gochar 2025: बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। ऐसे में बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हर बार विशेष महत्व रखता है। वर्तमान में बुध ग्रह सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 15 सितंबर को यह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। खास बात यह है कि कन्या राशि बुध ग्रह की स्वामित्व राशि है और यहां वे उच्चस्थ (उच्च) स्थिति में माने जाते हैं। ऐसे में बुध का कन्या राशि में प्रवेश भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। यह योग विशेष रूप से चार राशि के जातकों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा।