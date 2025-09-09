Patrika LogoSwitch to English

Budh Gochar 2025: बुध गोचर से भद्र महापुरुष राजयोग, किन राशियों के लिए हो सकता है लाभकारी

Budh Gochar 2025:15 सितंबर को बुध ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस ऐतिहासिक बदलाव से वृषभ, मिथुन, कन्या और धनु राशि के जातकों को करियर, व्यापार, धन-संपत्ति और शिक्षा में विशेष लाभ मिलने के योग बनेंगे। जानिए पूरा प्रभाव।

Sep 09, 2025

Budh Gochar 2025: बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। ऐसे में बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हर बार विशेष महत्व रखता है। वर्तमान में बुध ग्रह सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 15 सितंबर को यह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। खास बात यह है कि कन्या राशि बुध ग्रह की स्वामित्व राशि है और यहां वे उच्चस्थ (उच्च) स्थिति में माने जाते हैं। ऐसे में बुध का कन्या राशि में प्रवेश भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। यह योग विशेष रूप से चार राशि के जातकों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा।

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर काफी शुभ

सबसे पहले वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर काफी शुभ रहेगा। बुध वृषभ के दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं, इसलिए 15 सितंबर के बाद वृषभ राशि के जातकों को करियर में महत्वपूर्ण उन्नति मिलने के योग बन रहें हैं। हालांकि काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। व्यापार में लाभ बढ़ेगा, साथ ही धन की स्थिति भी मजबूत हो सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए यह समय नए अवसर और प्रमोशन का भी संकेत देता है।

दूसरी प्रमुख राशि मिथुन

दूसरी प्रमुख राशि मिथुन है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह बुध गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। इस अवधि में आपके सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। संपत्ति और वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। व्यवसाय में भी अच्छा विस्तार होगा और प्रॉपर्टी से लाभ की संभावना बढ़ेगी। साथ ही छात्रों के लिए भी यह समय सफलता से भरपूर रहेगा। नए शिक्षा-संबंधी अवसर मिलेंगे, जिससे करियर में सुधार हो सकता है।

ज्यादा फायदा कन्या राशि के जातकों को

सबसे ज्यादा फायदा कन्या राशि के जातकों को होगा। क्योंकि बुध ग्रह कन्या राशि में स्वामी होने के साथ-साथ उच्च स्थान पर रहते हैं, इसीलिए भद्र महापुरुष राजयोग बनकर कन्या राशि वालों को विशेष लाभ देने वाला है। इस समय आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बड़े कारोबार की डील फाइनल होने के योग बन सकते हैं। धन-दौलत, शोहरत, सफलता, और घर में सुख-शांति का वातावरण रहेगा। व्यापारियों और नौकरीपेशा दोनों जातकों के लिए यह समय बहुत लाभकारी साबित होगा।

धनु राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर शुभ

अंत में धनु राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर शुभ रहेगा। नौकरी और व्यवसाय में प्रगति का समय आएगा। नए ऑर्डर और बिजनेस डील मिलेंगी। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी मिल सकती है या पदोन्नति का योग बन सकता है। कम्पटीटर्स से आगे निकलने का समय रहेगा। पूरे समय आर्थिक स्थिति में मजबूती बनी रहेगी।

इस प्रकार, 15 सितंबर को होने जा रहा बुध ग्रह का कन्या राशि में गोचर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। वृषभ, मिथुन, कन्या और धनु राशि के जातकों को करियर, व्यवसाय, धन-संपत्ति, शिक्षा और सामाजिक मान-सम्मान में विशेष लाभ प्राप्त होंगे। यह समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित होगा।

Updated on:

09 Sept 2025 01:02 pm

Published on:

09 Sept 2025 12:54 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Budh Gochar 2025: बुध गोचर से भद्र महापुरुष राजयोग, किन राशियों के लिए हो सकता है लाभकारी

