12 साल बाद एक साथ आ रहे हैं ये तीन ग्रह, ग्रहों की युति चमकाएगी मिथुन राशि की किस्मत, इन राशियों को भी होगा फायदा ही फायदा

भोपालPublished: Apr 05, 2023 05:42:36 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Budh, Guru and Surya Will meet after 12 years, they will get good luck: भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा के मुताबिक अप्रैल के इस महीने में 12 साल बाद सूर्य, बुध और गुरु की युति बनने जा रही है। त्रिग्रहों की यह युति 22 अप्रैल को बनने जा रही है। जिसका प्रभाव राशि चक्र की सभी 12 राशियों पर नजर आएगा। लेकिन त्रिग्रहों की युति की अवधि में 3 राशियां सबसे ज्यादा भाग्यशाली साबित होंगी। इस दौरान इन्हें न केवल धन लाभ होगा, बल्कि इनके भाग्योदय के योग भी बन रहे हैं। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें कौन-कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियां...