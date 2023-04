Budhatiya Rajyoga in April: बुधादित्य राजयोग अप्रैल में चमकाने जा रहा है इन तीन राशियों की किस्मत, दिलाएगा प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी

भोपालPublished: Apr 04, 2023 04:34:45 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Budhaditya Raj Yoga will shine the luck as sun in april of theses 3 zodiac signs: इस युति से मेष राशि में बुधादित्य राजयोग बनने जा रहा है। इसका प्रभाव राशि चक्र की सभी 12 राशि के लोगों पर पड़ेगा। लेकिन 3 राशियां ऐसी हैं, जिन्हें लकी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस बुधादित्य राजयोग से इन राशि के लोगों को धनलाभ, करियर में ग्रोथ और पद-प्रतिष्ठा मिलेगी। भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा पत्रिका.कॉम के इस लेख में आपको बता रहे हैं कौन-कौन सी हैं वे भाग्यशाली राशियां जिनकी चमकने वाली है किस्मत...