Vakri Grah 2025: नवंबर में वक्री होंगे बुध और गुरु! जानिए आपकी राशि पर क्या पड़ेगा असर

10 नवंबर 2025 की मध्यरात्रि 12:31 बजे से बुध ग्रह वक्री होंगे। बुध बुद्धि, तर्क, संवाद और तकनीकी मामलों के कारक हैं। वक्री होने पर यह संचार में भ्रम और निर्णयों में देरी का कारण बन सकते हैं। वहीं 11 नवंबर 2025 की रात 10:11 बजे से गुरु ग्रह भी कर्क राशि में वक्री होंगे। कर्क उनकी उच्च राशि है, इसलिए यह आत्ममंथन और विचारों की दिशा बदलने का समय साबित हो सकता है। गुरु ज्ञान, धर्म, और न्याय के प्रतीक हैं। इसलिए वक्री गुरु आत्मनिरीक्षण और सोच में गहराई लाएंगे। अब जानते हैं, इन दोनों ग्रहों के वक्री होने का 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा: