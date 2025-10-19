Patrika LogoSwitch to English

Vakri Grah 2025: नवंबर में वक्री होंगे बुध और गुरु! जानिए आपकी राशि पर क्या पड़ेगा असर

Vakri Grah 2025: 10 और 11 नवंबर को बुध और गुरु ग्रह वक्री होंगे। जानिए इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन राशियों को मिलेगा लाभ या सतर्क रहने की चेतावनी।

Oct 19, 2025

Vakri Grah Rashifal: वैदिक ज्योतिष के अनुसार नवंबर 2025 का महीना दो शुभ ग्रहों बुध और गुरु के वक्री होने का साक्षी बनेगा। इन ग्रहों की चाल में यह परिवर्तन जीवन के कई क्षेत्रों, जैसे संचार, निर्णय क्षमता, शिक्षा, व्यापार और रिश्तों पर असर डालेगा।

10 नवंबर 2025 की मध्यरात्रि 12:31 बजे से बुध ग्रह वक्री होंगे। बुध बुद्धि, तर्क, संवाद और तकनीकी मामलों के कारक हैं। वक्री होने पर यह संचार में भ्रम और निर्णयों में देरी का कारण बन सकते हैं। वहीं 11 नवंबर 2025 की रात 10:11 बजे से गुरु ग्रह भी कर्क राशि में वक्री होंगे। कर्क उनकी उच्च राशि है, इसलिए यह आत्ममंथन और विचारों की दिशा बदलने का समय साबित हो सकता है। गुरु ज्ञान, धर्म, और न्याय के प्रतीक हैं। इसलिए वक्री गुरु आत्मनिरीक्षण और सोच में गहराई लाएंगे। अब जानते हैं, इन दोनों ग्रहों के वक्री होने का 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा:

जानिए आपकी राशि पर होगा क्या असर

मेष राशि: पारिवारिक मामलों और संपत्ति से जुड़े निर्णयों में सावधानी रखें। कार्यक्षेत्र में संवाद की गलतफहमियों से नुकसान हो सकता है।

वृषभ राशि: साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। पुराने कार्य दोबारा शुरू करने और नए अवसर पाने के योग हैं। संचार, मार्केटिंग और शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए समय शुभ रहेगा।

मिथुन राशि: आर्थिक मामलों में भ्रम और खर्चों में बढ़ोतरी संभव है। यह आत्मविश्लेषण और दीर्घकालिक योजना का समय है।

कर्क राशि: गहराई से आत्मनिरीक्षण का दौर रहेगा। रिश्तों और निर्णयों में स्पष्टता बनाए रखें। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ सकता है।

सिंह राशि: अचानक खर्चे और मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं। यात्राओं में रुकावटें संभव हैं। स्वास्थ्य और नींद पर ध्यान दें।

कन्या राशि: पुराने संपर्कों से लाभ मिलेगा। टीमवर्क और योजना बनाने में सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं।

तुला राशि: करियर और कार्यस्थल पर दबाव बढ़ेगा। वरिष्ठों से मतभेद संभव हैं। शांत और धैर्यपूर्ण रवैया अपनाएं।

वृश्चिक राशि: विस्तार के नए अवसर मिलेंगे। विदेश यात्रा, शिक्षा या धर्म से जुड़ाव संभव है।

धनु राशि: वित्तीय उलझनें और रिश्तों में तनाव आ सकता है। निवेश या गोपनीय मामलों में सावधानी रखें।

मकर राशि: रिश्तों में गलतफहमियां और देरी के योग हैं। संवाद स्पष्ट रखें और भावनाओं पर नियंत्रण रखें।

कुंभ राशि: पुरानी परेशानियां दूर होंगी। अनुशासन और मेहनत से सफलता के संकेत हैं।

मीन राशि: रचनात्मकता बढ़ेगी, कलात्मक कार्यों में प्रगति मिलेगी। प्रेम और आध्यात्मिक जीवन में सुधार संभव है।

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vakri Grah 2025: नवंबर में वक्री होंगे बुध और गुरु! जानिए आपकी राशि पर क्या पड़ेगा असर

