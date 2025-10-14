Patrika LogoSwitch to English

Grah Gochar 2025: धन लाभ के योग! विशाखा नक्षत्र में ग्रहों का संगम दे सकता है 3 राशियों को बड़ा फायदा

Grah Gochar 2025: 13 अक्टूबर को मंगल और 16 अक्टूबर को बुध का विशाखा नक्षत्र में प्रवेश बेहद शुभ संयोग बना रहा है। मंगल-बुध की युति से इन राशि के जातकों को मिलेगा धन, पदोन्नति और सफलता का वरदान। जानिए किन राशियों पर होगी कुबेर की कृपा।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 14, 2025

Grah Gochar 2025

Grah Gochar 2025 (photo- gemini ai)

Grah Gochar Rashifal: आज सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 को सुबह 09:29 बजे ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह स्वाति नक्षत्र से निकलकर विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब ग्रहों के राजकुमार बुध भी 16 अक्टूबर 2025, शाम 07:08 बजे विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। विशाखा नक्षत्र शक्ति, समृद्धि, और महत्वाकांक्षा का प्रतीक माना जाता है। जब इस नक्षत्र में मंगल (पराक्रम) और बुध (बुद्धि) एक साथ युति करते हैं, तो इसे पराक्रम और बुद्धि की युति कहा जाता है। यह युति कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ मानी जा रही है। खासकर 3 राशियों के जातकों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। उन्हें मिलेगी सफलता, धन और तरक्की के कई मौके। आइए जानते हैं कौन-सी हैं वे भाग्यशाली राशियां।

मेष राशि – सफलता और आर्थिक प्रगति के योग

मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह हैं, और अब बुध का शुभ स्थान में गोचर इस राशि के लिए बेहद लाभदायक रहेगा। विशाखा नक्षत्र में मंगल-बुध की यह युति आपके आर्थिक हालात को मजबूत करेगी। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां और प्रमोशन मिलने की संभावना है। व्यवसायियों के लिए यह समय नई डील, निवेश और साझेदारी के लिए शुभ रहेगा। पुराने अटके हुए काम अब गति पकड़ेंगे और परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा। बस ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सिंह राशि – आत्मविश्वास और करियर में ऊंचाई

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल-बुध की युति आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और आर्थिक स्थिरता लेकर आ रही है। जो लोग लंबे समय से पदोन्नति या नौकरी बदलने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब सुनहरा मौका आने वाला है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। विदेश से जुड़े कार्यों या प्रोजेक्ट्स में भी अच्छी खबर मिलने की संभावना है। यह समय आपके लिए खुद पर भरोसा रखने और आलोचनाओं से ऊपर उठने का है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

धनु राशि – भाग्य का साथ और अचानक धनलाभ

धनु राशि के स्वामी बृहस्पति स्वयं विशाखा नक्षत्र के अधिपति हैं। इस कारण यह युति इस राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ परिणाम देने वाली रहेगी। नौकरी, व्यापार और निवेश से जुड़ी योजनाओं में अचानक लाभ होने के योग हैं। आपकी वाणी और विचारों में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे सामाजिक और व्यावसायिक रिश्ते मजबूत होंगे। पारिवारिक जीवन में भी सौहार्द और खुशहाली बनी रहेगी। विवाह, संतान या गृह निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यह समय अनुकूल है। आपका भाग्य इस समय पूरी तरह आपके साथ है, बस आत्मविश्वास बनाए रखें।

Published on:

14 Oct 2025 10:24 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Grah Gochar 2025: धन लाभ के योग! विशाखा नक्षत्र में ग्रहों का संगम दे सकता है 3 राशियों को बड़ा फायदा

