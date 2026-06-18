Budh Ki Ulti Chaal: 29 जून से वक्री होंगे बुध, इन 4 राशियों को करियर और धन संबंधी मामलों में बरतनी होगी सावधानी

Mercury Retrograde 2026:बुध ग्रह 29 जून से वक्री (Mercury Retrograde) होने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव विभिन्न राशियों के करियर, व्यापार, संचार और आर्थिक मामलों पर पड़ सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, इस अवधि में निर्णय लेने में भ्रम, कार्यस्थल पर गलतफहमियां और वित्तीय मामलों में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता हो सकती है। खासकर मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को इस दौरान सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह दी जा रही है। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य प्रमोद शर्मा से राशियों पर बुध वक्री का संभावित प्रभाव और इससे जुड़े ज्योतिषीय उपाय।