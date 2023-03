Mahalaxmi Rajyoga: बन गया महालक्ष्मी राजयोग, आज से इन राशियों पर बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

भोपालPublished: Mar 28, 2023 03:19:39 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Built Mahalaxmi Rajyoga will shine the luck of these 3 zodiac signs: भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा के मुताबिक इस युति से बने महालक्ष्मी राजयोग का लाभ राशि चक्र की 3 राशियों को मिल रहा है। आज से ही इन राशियों के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। हालांकि इस महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण राशि चक्र की सभी 12 राशियों को मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली केवल 3 राशियां होंगी। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जाने किन 3 राशियों पर बरस रही है मां लक्ष्मी की विशेष कृपा...