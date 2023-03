Trending News: आज एक सीध में दिखेंगे एक साथ पांच ग्रह, सूरज ढलते ही दिखेगा अद्भुत नजारा

भोपालPublished: Mar 28, 2023 11:23:15 am Submitted by: Sanjana Kumar

Amazing rare sight will be seen in the sky today, without binocular: दरअसल 28 मार्च मंगलवार के दिन सौर मंडल धरती से नजर आएगा। इस दौरान नौ में से पांच ग्रह बिल्कुल एक सीधी रेखा में होंगे। इससे भी मजेदार और रोचक बात यह है कि ये सभी ग्रह हमारी पृथ्वी से साफ तौर पर नजर आएंगे। ये पांच ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और यूरेनस हैं, जो 50 डिग्री के एक छोटे से क्षेत्र में मिलेंगे।