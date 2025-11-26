Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Chanakya Niti for Wealth : इन लोगों से हमेशा नाराज रहती हैं मां लक्ष्मी, हमेशा जीते हैं कंगाली का जीवन

Goddess Lakshmi blessings : घर में लगातार झगड़े, तनाव और नकारात्मक माहौल होने पर मां लक्ष्मी का वास नहीं रहता और आर्थिक तंगी बढ़ने लगती है. चाणक्य के अनुसार, शांतिपूर्ण वातावरण ही सुख, समृद्धि और धन को आकर्षित करता है.

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Deepika Negi

Nov 26, 2025

Chanakya Niti : इन लोगों से हमेशा नाराज रहती हैं मां लक्ष्मी, हमेशा जीते हैं कंगाली का जीवन

Chanakya Niti : क्यों नहीं टिकता धन? चाणक्य ने बताए गरीबी के असली कारण (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Chanakya Niti for Wealth : हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी माना गया है. हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास हो और जीवन में कभी आर्थिक तंगी न आए. लेकिन आचार्य चाणक्य ने अपने नीति-शास्त्र में कुछ ऐसी आदतों और परिस्थितियों का उल्लेख किया है, जिनके कारण मां लक्ष्मी किसी घर में रहना पसंद नहीं करतीं. वे बताते हैं कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, जिनके चलते घर में लगातार कंगाली, तनाव और परेशानियों का माहौल बना रहता है.

चाणक्य ने बताए गरीबी के कारण | Reasons for Poverty According to Chanakya

सबसे पहली बात, चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में हमेशा झगड़ा, विवाद और क्लेश का वातावरण हो, वह घर मां लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है. आज की व्यस्त जीवनशैली में घरों में बहस या तनाव होना आम बात हो गई है, लेकिन जब यह आदत में बदल जाए और घर में रोजाना लड़ाई-झगड़ा होने लगे, तो यह अशुभ माना जाता है. लगातार नकारात्मक ऊर्जा बनने से घर का वातावरण दूषित होता है, और ऐसी जगह लक्ष्मी का वास स्थिर नहीं रह पाता.

लड़ाई-झगड़ा और नकारात्मकता से दूर रहें

चाणक्य आगे कहते हैं कि घर में रहने वाले लोगों का व्यवहार भी महत्वपूर्ण है. अगर परिवार के सदस्य एक-दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम न रखें, तो घर में शांति नहीं रह सकती. जहां शांति का माहौल नहीं होता, वहां सुख और समृद्धि भी टिक नहीं पाती. इसलिए परिवार में मधुरता और समझदारी का होना जरूरी है.

क्लेश बढ़ने पर आती हैं मुश्किलें

मान्यता है कि घर में बढ़ता क्लेश सिर्फ आर्थिक तंगी ही नहीं लाता, बल्कि जीवन में कई तरह की मुश्किलें बढ़ा देता है. जब मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, तो व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है, कमाई के साधन कम होने लगते हैं और घर में लगातार खर्चे बढ़ते जाते हैं. साथ ही मानसिक तनाव भी बढ़ता है, जिससे परिवार की खुशियां धीरे-धीरे खत्म हो जाती हैं.

लक्ष्मी को खुश करने का सरल उपाय | How to keep Lakshmi happy

चाणक्य का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि घर में धन-समृद्धि बनी रहे, तो परिवार में शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है. छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ाने के बजाय उन्हें तुरंत सुलझाना चाहिए. घर में साफ-सफाई, सकारात्मक सोच और आपसी सद्भाव बनाए रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर पर हमेशा उनकी कृपा बनी रहती है.

ये भी पढ़ें

Mangal Gochar 2025 : इस दिन होगा मंगल का धनु राशि में गोचर, इन राशि वालों की चमक सकती है किस्मत
धर्म/ज्योतिष
Mangal Gochar 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Nov 2025 03:31 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Chanakya Niti for Wealth : इन लोगों से हमेशा नाराज रहती हैं मां लक्ष्मी, हमेशा जीते हैं कंगाली का जीवन

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

टैरो राशिफल 27 नवंबर 2025 : नौकरी-पदोन्नति के योग, किसका खुलेगा भाग्य? जानें मेष से मीन तक 12 राशियों का हाल

Tarot Card Reading 27 November 2025
राशिफल

Feng Shui Tips : आर्थिक तंगी का करना पड़ रहा है सामना? घर में रखें फेंगशुई की ये 3 चीजें

Feng Shui Tips
वास्तु टिप्स

Mangal Gochar 2025 : इस दिन होगा मंगल का धनु राशि में गोचर, इन राशि वालों की चमक सकती है किस्मत

Mangal Gochar 2025
धर्म/ज्योतिष

Gita Jayanti 2025 : 1 दिसंबर को मनाई जाएगी गीता जयंती, जानें श्रीमद्भगवद्गीता के 5 जीवन संदेश

Gita Jayanti 2025
धर्म/ज्योतिष

Almirah Direction as Per Vastu : अलमारी की गलत जगह रोक रही है पैसा! वास्तु अनुसार कहां रखें, बता रहे हैं ज्योतिषी रुद्र

Almirah Direction as Per Vastu
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.