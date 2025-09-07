Chandra Grahan 2025: ग्रहण काल में जरूर करें ये 6 काम, बन सकते हैं बिगड़े हुए काम, जानें क्या होगा लाभ

Chandra Grahan Do's: साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन लगेगा। ये ग्रहण रात 21:57 बजे शुरू होकर 1:26 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर 12:57 बजे से आरंभ होगा और ग्रहण की समाप्ति तक रहेगा। ये ग्रहण भारत समेत पूरे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। आपको बता दें कि ज्योतिष में चंद्र ग्रहण को अशुभ ग्रह योग माना जाता है। ऐसे में ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आप ये काम कर सकते हैं।