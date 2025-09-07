Patrika LogoSwitch to English

Saptahik Tarot Rashifal 7 To 13 September 2025: शुभ संकेतों के साथ मकर और मीन को मिल सकता है ग्रहों का साथ, जानें बाकी राशियों का साप्ताहिक टैरो राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 7 To 13 September 2025: मकर और मीन राशि के लिए यह सप्ताह शुभ संकेत लेकर आया है। आइए जानें, बाकी राशियों के लिए कैसा रहेगा नए सप्ताह का सफर।

भारत

MEGHA ROY

Astrologer Nitika Sharma

Sep 07, 2025

Weekly Tarot Reading, Weekly Tarot Reading 7 To 13 September 2025, टैरो कार्ड राशिफल, वीकली टैरो कार्ड,
Weekly Tarot Reading 7 September To 13 September 2025|फोटो सोर्स- Patrika.com

Saptahik Tarot Rashifal 7 To 13 September 2025: तुला से मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह?कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह शुभ संकेत लेकर आया है, वहीं कुछ के लिए यह चुनौतिपूर्ण हो सकता है।आइए जानते हैं टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा की दृष्टि से इस हफ्ते टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं और कैसे प्रभावित होंगे आपके दिन-प्रतिदिन के हालात।

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल (Saptahik Tarot Rashifal Tula)

इस सप्ताह तुला राशि वालों को अपने रिश्तों पर विशेष ध्यान देना होगा। कुछ पुराने रिश्तों में अनकही बातें सामने आ सकती हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए धैर्य और समझ जरूरी होगी। यह समय किसी खास रिश्ते को एक नई दिशा देने या अपने जीवन में संतुलन लाने का है। प्यार और सहयोग से आप अपने संबंधों को और गहरा बना पाएंगे।

हेल्थ टिप: नियमित नींद लें और मानसिक शांति के लिए ध्यान (Meditation) का सहारा लें।

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल(Saptahik Tarot Rashifal Vrishchik)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह बदलाव का संकेत लेकर आया है। जीवन के किसी हिस्से में अब पुरानी आदतों या सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। शुरुआत में यह बदलाव चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन यही आपको आगे की राह में मजबूती देगा। आत्मविश्वास बनाए रखें और नए अवसरों का स्वागत करें।

हेल्थ टिप: शरीर को हल्का और ऊर्जावान रखने के लिए डिटॉक्स ड्रिंक और हल्की कसरत अपनाएं।

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल(Saptahik Tarot Rashifal Dhanu)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह धैर्य और संयम से भरा रहेगा। किसी भी स्थिति में जल्दबाजी करने से बचें। परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आएंगी, बस आपको शांत रहकर सही कदम उठाने होंगे। यह समय आपको आत्मविश्वास और आंतरिक शांति प्रदान करेगा।

हेल्थ टिप: ज्यादा तैलीय और मसालेदार खाने से परहेज़ करें, पाचन का खास ख्याल रखें।

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल(Saptahik Tarot Rashifal Makar)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्ममंथन और आत्म-खोज का है। खुद के अंदर झांकने से आपको अपनी दिशा और उद्देश्य को समझने में मदद मिलेगी। यह समय आपके लिए योजनाओं को स्पष्ट करने और नए निर्णय लेने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। अकेले में समय बिताकर आप अपनी राह को और साफ देख पाएंगे।

हेल्थ टिप: रोजाना टहलना शुरू करें, यह शारीरिक और मानसिक दोनों सेहत के लिए फायदेमंद होगा।

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल(Saptahik Tarot Rashifal Kumbh)

कुंभ राशि वालों के विचार इस सप्ताह बिल्कुल स्पष्ट रहेंगे। जिन समस्याओं से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, उनके समाधान आसानी से सामने आएंगे। आपके प्रयास अब सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी। यह समय आपकी योजनाओं को गति देने का है।

हेल्थ टिप: स्क्रीन टाइम कम करें और आंखों की सेहत पर ध्यान दें।

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल(Saptahik Tarot Rashifal Meen)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेरणा और सकारात्मकता से भरपूर है। आपके भीतर नई ऊर्जा का संचार होगा और आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा पाएंगे। यह समय विश्वास और आशा बनाए रखने का है। सही सोच और मेहनत से आपके प्रयास रंग लाएंगे।

हेल्थ टिप: पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में योग/प्राणायाम शामिल करें।

