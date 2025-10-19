Patrika LogoSwitch to English

Chhoti Diwali 2025 Rashifal : गुरु-शनि की महाकृपा! इन 3 राशियों के लिए छोटी दिवाली से शुरू हो सकता है सफलता का सुनहरा दौर

Chhoti Diwali 2025 Rashifal : छोटी दिवाली 2025 राशिफल में जानें किन राशियों पर लक्ष्मी कृपा और भाग्य का उदय होगा।

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 19, 2025

Chhoti Diwali 2025 Rashifal

Chhoti Diwali 2025 Rashifal : दीपावली राशिफल 2025 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Chhoti Diwali 2025 Rashifal : क्या आप जानते हैं कि इस छोटी दीपावली से कुछ राशियों के लिए शुभ समय का आरंभ हो सकता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस साल का छोटी दीपावली तीन विशेष राशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। इन भाग्यशाली राशियों पर न सिर्फ धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, बल्कि देवगुरु बृहस्पति और कर्मफल दाता शनि देव का आशीर्वाद भी मिलेगा।

जैसे ही धछोटी दीपावली का पावन पर्व शुरू हुआ है, इन जातकों के जीवन में सफलता, समृद्धि, और सौभाग्य का दरवाजा खुल गया है। आइए जानते हैं ये कौन-सी राशियां हैं जिनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है और क्यों…

इन 3 राशियों के लिए है 'अमृत काल'

मेष राशि: सपनों की उड़ान और धन का आगमन

      मेष राशि वालों, अपनी कमर कस लीजिए। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। छोटी दीपावली से आपकी किस्मत का सितारा तेजी से चमक रहा है।

      धन और समृद्धि: अब आपके जीवन में धन-धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। कोई बड़ा सपना या निवेश साकार हो सकता है।

      करियर और नौकरी: यह समय नई नौकरी पाने के लिए अत्यंत शुभ है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें प्रमोशन और काम में सफलता मिलेगी। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी।

      गुरु और शनि की शुभ दृष्टि से आपके आत्मविश्वास में भारी वृद्धि होगी। विदेश जाने या विदेश से जुड़े काम पूरे होने की प्रबल संभावना है। आपके लिए वाहन या संपत्ति खरीदना भी शुभ रहेगा।

      2. कर्क राशि: मकान-वाहन का सुख और व्यापार में लाभ

        कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय मनचाही इच्छाएं पूरी करने वाला साबित होगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके सारे अधूरे काम पूरे होंगे।

        सम्पत्ति योग: मकान और वाहन खरीदने का प्रबल योग बन रहा है। लंबे समय से रुका हुआ काम अब पूरा होगा। परिवार में खुशी और शांति का माहौल रहेगा।

        व्यापार और सरकारी नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों को अपेक्षा से अधिक लाभ मिलेगा। खासकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को बड़ी सफलता हासिल होगी।

        शनि की कृपा से आपके करियर में स्थिरता आएगी और गुरु की कृपा से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको माता-पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे हर मुश्किल आसान हो जाएगी।

        3. धनु राशि: कार्यक्षेत्र में सम्मान और विदेश यात्रा के मौके

          धनु राशि वालों के लिए तो जैसे भाग्य ही पलटने वाला है। हर तरफ से खुशियां और सफलता आपकी झोली में गिरने को तैयार हैं।

          करियर ग्रोथ: आपकी आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी और धन-धान्य में वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल पर आपके काम की जमकर तारीफ होगी, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। नई नौकरी मिलने के भी बेहतरीन योग हैं।

          यात्रा के योग: जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ संयोग बना रहा है। आपके लिए लंबी और लाभदायक यात्राएं संभव हैं।

          गुरु स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए उनकी कृपा से आपको ज्ञान, धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। सही फैसले लेने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। इस दौरान आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं जो भविष्य में बड़ा लाभ देगा।

          यह समय इन तीनों राशियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरा है। ज्योतिष के अनुसार, इस समय आपको सिर्फ सकारात्मक सोचना है और मेहनत करनी है। जब भाग्य और कर्म का साथ मिलता है, तो सफलता निश्चित है!

          Hindi News / Astrology and Spirituality / Chhoti Diwali 2025 Rashifal : गुरु-शनि की महाकृपा! इन 3 राशियों के लिए छोटी दिवाली से शुरू हो सकता है सफलता का सुनहरा दौर

