Chhoti Diwali 2025 Rashifal : गुरु-शनि की महाकृपा! इन 3 राशियों के लिए छोटी दिवाली से शुरू हो सकता है सफलता का सुनहरा दौर

Chhoti Diwali 2025 Rashifal : क्या आप जानते हैं कि इस छोटी दीपावली से कुछ राशियों के लिए शुभ समय का आरंभ हो सकता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस साल का छोटी दीपावली तीन विशेष राशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। इन भाग्यशाली राशियों पर न सिर्फ धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, बल्कि देवगुरु बृहस्पति और कर्मफल दाता शनि देव का आशीर्वाद भी मिलेगा।