Weekly Horoscope 19 To 25 October 2025 : साप्ताहिक राशिफल: मेष से कन्या तक सौभाग्य, करियर में सफलता और रिश्तों में मधुरता के योग

Weekly Horoscope : जानिए 19 से 25 अक्टूबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए करियर, प्रेम और स्वास्थ्य के ज्योतिषीय संकेत।

5 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Oct 18, 2025

Weekly Horoscope

Weekly Horoscope 19 To 25 October 2025 : साप्ताहिक राशिफल (19 से 25 अक्टूबर 2025) (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Weekly Horoscope 19 To 25 October 2025 : साप्ताहिक राशिफल (19 से 25 अक्टूबर 2025)
यह सप्ताह कई राशियों के लिए नई शुरुआत, सौभाग्य और सफलता के द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है। ग्रहों की चाल और नक्षत्रों का प्रभाव करियर, प्रेम, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा है। जानिए इस सप्ताह मेष से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा भाग्य, किसे मिलेगी खुशियों की सौगात और किसे रखना होगा थोड़ा संयम। जानिए पंडित डॉ. अनीष व्यास से इस हफ्ते के करियर, धन, स्वास्थ्य और संबंधों से जुड़े भविष्यफल।

मेष राशि (Aries Weekly Horoscope 19–25 Oct 2025)

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले ज्यादा शुभता और सौभाग्य लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार से होगी। इस सप्ताह करियर-कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद और उम्मीद से कहीं अधिक फलदायी साबित होंगी। यात्रा के दौरान आपके प्रभावी लोगों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य का समय परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए शुभ साबित होगा। उन्हें उनके परिश्रम का फल मिलेगा। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत थे तो उसमें आ रहीं बाधा दूर होंगी।

करियर या कारोबार : विदेश में करियर या कारोबार के संबंध में किए जा रहे प्रयास सफल साबित होंगे। इस दौरान संतान की किसी बड़ी सफलता से आपका मन हर्षित रहेगा। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति संभव है। रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह के उत्तरार्ध में में परिवार के उत्सव, पर्व अथवा धार्मिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा।

लव लाइफ : इस सप्ताह सिंगल लोगों की लाइफ में मनचाहे व्यक्ति की इंट्री हो सकती है। किसी के साथ हुई मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। वहीं पहले से चला रहा प्रेम संबंध मजबूत होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

वृषभ राशि (Taurus Weekly Horoscope 19–25 Oct 2025)

वृष राशि के जातकों का इस सप्ताह पूरा फोकस अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रहने वाला है। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और लंबे समय से अपनी नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत थे तो आपको इस सप्ताह कहीं से बढ़िया ऑफर आ सकता है या फिर आपके द्वारा इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास सफल साबित हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। आप अपने नेतृत्व और निर्णय की क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करते हुए कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह आप पर सौभाग्य की खूब बरसात होगी।

करियर या कारोबार : यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके हाथ कोई बड़ी डील लग सकती है। कारोबार में मनचाहे लाभ और विस्तार से आपके यश एवं कीर्ति में बढ़ोत्तरी होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी सरकारी निर्णय से आप राहत की सांस लेंगे। फैसला आपके पक्ष में आने से घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

लव लाइफ : रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने लव पार्टनर के बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी और आपको उसके साथ हंसी-खुशी पल बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे।

उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

मिथुन राशि (Gemini Weekly Horoscope 19–25 Oct 2025)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलने वाला साबित होगा। मसलन यदि आप किसी संस्थान में बतौर ट्रेनी या संविदा पर काम कर रहे थे तो आपकी नौकरी पक्की हो सकती है। आपका बॉस आपके कामकाज से प्रसन्न होकर आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है।

करियर या कारोबार : इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार को आगे ले जाने के लिए बड़ा अवसर हाथ लग सकता है। यदि आप बीते कुछ समय से किसी व्यक्ति विशेष को लेकर परेशान चल रहे थे, तो आपको उससे जुड़ी समस्या का हल निकलता हुआ नजर आएगा।

सप्ताह के मध्य तक परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपके मित्रगण और शुभचिंतक आपको समस्याओं से उबरने और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हुए नजर आएंगे। स्वजनों से मिले समर्थन और कार्यों में मिलने वाले सकारात्मक परिणाम के चलते आपके भीतर उत्साह एवं पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस सप्ताह आप अपने घर-गृहस्थी से जुड़े सभी दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करते हुए नजर आएंगे।

लव लाइफ : प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। आपका जीवनसाथी आप पर अपना प्यार लुटाता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह लव अथवा लाइफ पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: गणपति को दूर्वा चढ़ाकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ पाठ करें।

कर्क राशि (Cancer Weekly Horoscope 19–25 Oct 2025)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा साथ ही साथ आपकी सेहत भी आपके शारीरिक और मानसिक कष्ट का कारण बनेगी। कर्क राशि के जातकों को सप्ताह अपने समय और सेहत दोनों का खूब ख्याल रखना होगा अन्यथा आपको आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी पुराने रोग के उभरने अथवा मौसमी बीमारी से पीड़ित होने की आशंका बनी रहेगी। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी से उलझने की बजाय लोगों की बातों को इग्नोर करना उचित रहेगा। इस दौरान किसी अनचाही जगह पर तबादला होने पर आपको कठिनाई का अनुभव होगा।

सप्ताह के मध्य में व्यवसाय में अपेक्षित सफलता और लाभ की प्राप्ति न होने के कारण मन खिन्न रहेगा। व्यापारी वर्ग को किसी सरकारी नीतियों के कारण परेशानी का अनुभव होगा। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और सप्ताह के उत्तरार्ध तक एक बार फिर कारोबार पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा।

लव लाइफ : रिश्ते-नाते में मिठास बनी रहे इसके लिए आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण की आवश्यकता रहेगी। कठिन समय में आपका लव अथवा लाइफ पार्टनर मददगार साबित होगा।

उपाय: रुद्राष्टकं का पाठ करें।

सिंह राशि (Leo Weekly Horoscope 19–25 Oct 2025)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विगत हफ्ते के मुकाबले बेहतर बीतना चाहिए। इस सप्ताह आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान धीरे-धीरे ही सही निकलता हुआ नजर आएगा। करियर और कारोबार से जुड़ी योजनाएं सफल एवं साकार होती हुई नजर आएंगी। खुली आंखों से देखे गए सपनों को साकार करने में स्वजन काफी मददगार साबित होंगे। सप्ताह की शुरुआत में विद्याथी वर्ग द्वारा किये विशेष प्रयासों में सफलता मिलेगी। इस दौरान उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के हाथ बड़ी सफलता लग सकती है। नौकरीपेशा लोग अपने टारगेट को समय से पूर्व पूरा करने में सफल होंगे।

कार्यक्षेत्र में सीनियर द्वारा आपके कामकाज की तारीफ होगी। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको किये गये प्रयास और परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। यदि आप लंबे समय से बेरोजगार चल रहे थे तो इस सप्ताह किसी शुभचिंतक अथवा इष्टमित्र आदि की मदद से मनचाहा रोजगार मिल सकता है। विभिन्न स्रोतों से आय होगी और संचित धन में वृद्धि होगी।

लव लाइफ : रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल साबित होगा। आपका लव पार्टनर आप पर अपना पूरा प्यार लुटाता हुआ नजर आएगा। विवाहित लोगों के जीवन में संतति से जुड़ी समस्या दूर होगी। सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या राशि (Virgo Weekly Horoscope 19–25 Oct 2025)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी साबित होगा। इस सप्ताह आपको किसी भी कार्य को करते समय लापरवाही बरतने से बचना चाहिए और कोई भी निर्णय बहुत सोच-समझकर लेने की आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने कागजी काम समय से निबटा लेना चाहिए अन्यथा उन्हें बेवजह की परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। इसी प्रकार किसी योजना में निवेश करते अथवा भूमि-भवन खरीदते समय उससे संबंधित सभी कागजों को ठीक से पढ़-समझ लें। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह शुरु से ही अपनी उर्जा, समय और धन का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा।

करियर या कारोबार : सप्ताह के मध्य में आकस्मिक बड़े खर्च आ जाने के कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान घर में किसी महिला की सेहत को लेकर आपका मन चिंतित रह सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको करियर के मोर्चें पर कुछ दबाव और कारोबार में घाटा झेलना पड़ सकता है। इस दौरान किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें।

लव लाइफ : अपने निजी रिश्ते में मधुरता और प्रेम-सौहार्द बनाए रखने के लिए किसी भी गलतफहमी को संवाद के जरिए सुलझाने का प्रयास करें। प्रेम-प्रसंग में उतावलेपन से बचें अन्यथा अपमान झेलना पड़ सकता है।

उपाय: गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।

राशिफल

weekly horoscope

