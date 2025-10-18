Weekly Horoscope 19 To 25 October 2025 : साप्ताहिक राशिफल: मेष से कन्या तक सौभाग्य, करियर में सफलता और रिश्तों में मधुरता के योग

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा साथ ही साथ आपकी सेहत भी आपके शारीरिक और मानसिक कष्ट का कारण बनेगी। कर्क राशि के जातकों को सप्ताह अपने समय और सेहत दोनों का खूब ख्याल रखना होगा अन्यथा आपको आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी पुराने रोग के उभरने अथवा मौसमी बीमारी से पीड़ित होने की आशंका बनी रहेगी। इस दौरान नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी से उलझने की बजाय लोगों की बातों को इग्नोर करना उचित रहेगा। इस दौरान किसी अनचाही जगह पर तबादला होने पर आपको कठिनाई का अनुभव होगा।