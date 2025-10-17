Saptahik Tarot Rashifal : दीपावली 2025: 19 से 25 अक्टूबर तक कुबेर योग और हंस राजयोग से इन राशि वालों को मिल सकता है धन, समृद्धि और सौभाग्य

Saptahik Tarot Rashifal, 19 to 25 October 2025 : दीपावली 2025 का शुभ संयोग और टैरो कार्ड्स की गणना बताती है कि 19 से 25 अक्टूबर 2025 का यह नया सप्ताह आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव और अवसर लेकर आ रहा है। जब गुरु कर्क राशि में होंगे तो वे एक बहुत शुभ योग बनाएंगे जिसे हंस राजयोग और केंद्र-त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह समय तरक्की, सम्मान और सफलता देने वाला रहेगा। इसके साथ ही शुक्र ग्रह कन्या राशि में रहेंगे, और जब इनका गुरु से मेल (संयोग) होगा तो कुबेर योग बनेगा। इस योग का असर यह रहेगा कि धन, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होगी। यानी इस समय लोगों को आर्थिक लाभ, करियर में उन्नति और खुशहाली मिलने के पूरे योग हैं। यह हफ्ता तुला राशि वालों के लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने और मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत दे रहा है। धनु और मकर राशि के जातक कार्यक्षेत्र में मिली प्रगति से संतुष्ट रहेंगे और बाधाओं को दूर करेंगे। वृश्चिक राशि को अपने गुस्से और रिश्तों पर नियंत्रण रखने की सलाह है। कुंभ राशि वालों को संपत्ति के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। मीन राशि के जातकों को वाणी पर संयम और करियर में तरक्की मिलने की संभावना है। जानिए, टैरो कार्ड्स के अनुसार, इस सप्ताह आपकी राशि के लिए क्या खास है और किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए।