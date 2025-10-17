Saptahik Tarot Rashifal : दीपावली 2025: 19 से 25 अक्टूबर तक कुबेर योग और हंस राजयोग से इन राशि वालों को मिल सकता है धन, समृद्धि और सौभाग्य

Saptahik Tarot Rashifal : Weekly Tarot Reading 19 to 25 October 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Saptahik Tarot Rashifal, 19 to 25 October 2025 : दीपावली 2025 का शुभ संयोग और टैरो कार्ड्स की गणना बताती है कि 19 से 25 अक्टूबर 2025 का यह नया सप्ताह आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव और अवसर लेकर आ रहा है। जब गुरु कर्क राशि में होंगे तो वे एक बहुत शुभ योग बनाएंगे जिसे हंस राजयोग और केंद्र-त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह समय तरक्की, सम्मान और सफलता देने वाला रहेगा। इसके साथ ही शुक्र ग्रह कन्या राशि में रहेंगे, और जब इनका गुरु से मेल (संयोग) होगा तो कुबेर योग बनेगा। इस योग का असर यह रहेगा कि धन, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होगी। यानी इस समय लोगों को आर्थिक लाभ, करियर में उन्नति और खुशहाली मिलने के पूरे योग हैं। यह हफ्ता तुला राशि वालों के लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने और मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत दे रहा है। धनु और मकर राशि के जातक कार्यक्षेत्र में मिली प्रगति से संतुष्ट रहेंगे और बाधाओं को दूर करेंगे। वृश्चिक राशि को अपने गुस्से और रिश्तों पर नियंत्रण रखने की सलाह है। कुंभ राशि वालों को संपत्ति के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। मीन राशि के जातकों को वाणी पर संयम और करियर में तरक्की मिलने की संभावना है। जानिए, टैरो कार्ड्स के अनुसार, इस सप्ताह आपकी राशि के लिए क्या खास है और किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी चाहिए।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक इस हफ्ते अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम करेंगे। इस हफ्ते आप अपने लिए जीना पसंद करेंगे। साथ ही आज आपकी आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहने वाला है। यदि आप नई खरीदारी करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस हफ्ते आप आरामदायक तरीके से काम करें।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के जातक इस हफ्ते काफी ज्यादा गुस्से में रहने वाले हैं। साथ ही इस हफ्ते आपका वैवाहिक जीवन भी काफी ज्यादा प्रभावित रहने वाला है। साथ ही इस हफ्ते विद्यार्थियों को काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। दरअसल, इस हफ्ते आपके रिश्ते सभी के साथ थोड़ा कमजोर रहने वाले हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोग इस हफ्ते रचनात्मक क्षेत्रों में काम करके काफी सुर्खियां बटोरने वाले हैं। इस हफ्ते आप कामकाज को लेकर ज्यादा भागदौड़ नहीं करेंगे। बल्कि आप आराम करने के मूड में रहेंगे। क्योंकि, आप इस हफ्ते अपना कार्यक्षेत्र में मिली प्रगति से संतुष्ट रहने वाले हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता लाभकारी रहने वाला है। नई खरीदारी के लिए समय अनुकूल रहेगा। इस हफ्ते आप अपने कामकाज में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सफल रहेंगे। आपका पूरा फोकस घर परिवार और कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने पर रहेगा। जिसमें आप काफी हद तक कामयाब भी रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए यह हफ्ता कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपके बने बनाए काम पूरा होते होते रुक सकते हैं। घर परिवार में भी माहौल अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते धन संपत्ति से जुड़े फैसले लेने से बचें। जायदाद के मामले में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को फिलहाल, अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए हफ्ता अच्छा नहीं है। नौकरी में इच्छित पदोन्नति की संभावना। बचत में वृद्धि होगी। स्वयं का प्रभाव बढ़ेगा।अनुभवों का लाभ मिलेगा।
