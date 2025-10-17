आज का टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal) : लक्ष्मी जी और कुबेर की कृपा, इन 4 राशियों को धनतेरस पर मिल सकता है रुका हुआ धन और नए आय स्रोत

TodayTarot Rashifal 18 October 2025, टैरोराशिफल 18 अक्टूबर 2025 : 18 अक्टूबर 2025 से दीपावली का 5 दिवसीय पर्व शुरू हो जायेगा। आज धनतेरस को धन त्रयोदशी का शुभ दिन है। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ साथ समृद्ध और धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि का भी पूजन किया जाता है। कहते हैं कि भगवान धन्वंतरि की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।