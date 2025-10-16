Mahalakshmi Temple : स्वर्ण कमल छूने मात्र से हो सकती है धन और सौभाग्य की प्राप्ति

Golden Lotus of Mahalakshmi Temple Kolkata : कोलकाता, जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, न केवल साहित्य, कला और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि देवी उपासना के अपने गहरे इतिहास के लिए भी जानी जाती है। इसी आध्यात्मिक धरोहर के केंद्र में स्थित है श्री महालक्ष्मी मंदिर, जो समृद्धि, सौभाग्य और सुख-शांति की देवी को समर्पित है। यह मंदिर पश्चिम बंगाल का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध लक्ष्मी मंदिर माना जाता है। मंदिर का क्षेत्रफल लगभग 25,000 वर्ग फुट है और इसकी ऊंचाई 75 फुट है। यह कोलकाता का सबसे बड़ा लक्ष्मी मंदिर है, जो वैभवशाली भारतीय मंदिर स्थापत्य से प्रेरित है।