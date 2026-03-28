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April 2026 Rajyog: सूर्य और मंगल की युति से बनेगा मंगल आदित्य राजयोग, मेष, सिंह और धनु राशि को धन लाभ के संकेत

Mangal Aditya Rajyog: अप्रैल 2026 में बनने वाला मंगल आदित्य राजयोग ज्योतिष के अनुसार एक खास और प्रभावशाली योग माना जा रहा है। इस बार 2 अप्रैल को दोपहर 3:37 बजे मंगल का मीन राशि में प्रवेश इस योग को और खास बना रहा है, क्योंकि वहां पहले से सूर्य मौजूद रहेगा।

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भारत

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MEGHA ROY

Mar 28, 2026

April 2026 Rajyog, Mangal Aditya Rajyog 2026,

Mangal Aditya Rajyog 2026: अप्रैल में सूर्य-मंगल की युति से बनेगा राजयोग|Freepik

April 2026 Rajyog: अप्रैल में बनने वाला मंगल आदित्य राजयोग खास ज्योतिषीय घटनाओं में से एक माना जा रहा है। मंगल गोचर ग्रह 2 अप्रैल, गुरुवार को मीन राशि में प्रवेश करेगा। यह महत्वपूर्ण गोचर दोपहर 3:37 बजे होगा। इस दौरान सूर्य और मंगल की युति मीन राशि में होने से इसका प्रभाव और भी प्रबल होगा। यह राजयोग आत्मविश्वास, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाला माना जाता है। ऐसे में कई राशियों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी साबित होने की संभावना है।

Lucky Zodiac Sign in April: अप्रैल में इस राज योग से ये तीन राशियों की चमकेगी किस्मत

मेष राशि ( Aries zodiac sign)

मेष राशि वालों के लिए यह समय तरक्की का संकेत लेकर आ सकता है। कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर आपके करियर को मजबूत बनाएंगी। व्यापार करने वालों को फायदा हो सकता है और आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि, खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए समझदारी से बजट बनाना जरूरी रहेगा। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी।

सिंह राशि (Leo zodiac sign)

सिंह राशि के लोगों के लिए यह योग शुभ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति या नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। अगर आपका काम विदेश या बाहर के लोगों से जुड़ा है, तो उसमें भी सफलता मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन कोई भी फैसला सोच-समझकर ही लें।

धनु राशि (Sagittarius zodiac sign)

धनु राशि वालों के लिए व्यापार में बढ़ोतरी के संकेत हैं। कारोबार में लाभ हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस दौरान वाहन या संपत्ति खरीदने के अवसर भी मिल सकते हैं। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा ध्यान लगाकर पढ़ाई करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिवार में विशेषकर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी रहेगा। निवेश या व्यापार से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें।

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राशिफल 2026

Published on:

28 Mar 2026 04:52 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / April 2026 Rajyog: सूर्य और मंगल की युति से बनेगा मंगल आदित्य राजयोग, मेष, सिंह और धनु राशि को धन लाभ के संकेत

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