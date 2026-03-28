April 2026 Rajyog: सूर्य और मंगल की युति से बनेगा मंगल आदित्य राजयोग, मेष, सिंह और धनु राशि को धन लाभ के संकेत

Mangal Aditya Rajyog 2026: अप्रैल में सूर्य-मंगल की युति से बनेगा राजयोग|Freepik
April 2026 Rajyog: अप्रैल में बनने वाला मंगल आदित्य राजयोग खास ज्योतिषीय घटनाओं में से एक माना जा रहा है। मंगल गोचर ग्रह 2 अप्रैल, गुरुवार को मीन राशि में प्रवेश करेगा। यह महत्वपूर्ण गोचर दोपहर 3:37 बजे होगा। इस दौरान सूर्य और मंगल की युति मीन राशि में होने से इसका प्रभाव और भी प्रबल होगा। यह राजयोग आत्मविश्वास, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाला माना जाता है। ऐसे में कई राशियों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी साबित होने की संभावना है।
मेष राशि वालों के लिए यह समय तरक्की का संकेत लेकर आ सकता है। कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर आपके करियर को मजबूत बनाएंगी। व्यापार करने वालों को फायदा हो सकता है और आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि, खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए समझदारी से बजट बनाना जरूरी रहेगा। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी।
सिंह राशि के लोगों के लिए यह योग शुभ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। नौकरी में पदोन्नति या नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। अगर आपका काम विदेश या बाहर के लोगों से जुड़ा है, तो उसमें भी सफलता मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन कोई भी फैसला सोच-समझकर ही लें।
धनु राशि वालों के लिए व्यापार में बढ़ोतरी के संकेत हैं। कारोबार में लाभ हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस दौरान वाहन या संपत्ति खरीदने के अवसर भी मिल सकते हैं। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा ध्यान लगाकर पढ़ाई करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिवार में विशेषकर माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी रहेगा। निवेश या व्यापार से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें।
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