April 2026 Rajyog: सूर्य और मंगल की युति से बनेगा मंगल आदित्य राजयोग, मेष, सिंह और धनु राशि को धन लाभ के संकेत

April 2026 Rajyog: अप्रैल में बनने वाला मंगल आदित्य राजयोग खास ज्योतिषीय घटनाओं में से एक माना जा रहा है। मंगल गोचर ग्रह 2 अप्रैल, गुरुवार को मीन राशि में प्रवेश करेगा। यह महत्वपूर्ण गोचर दोपहर 3:37 बजे होगा। इस दौरान सूर्य और मंगल की युति मीन राशि में होने से इसका प्रभाव और भी प्रबल होगा। यह राजयोग आत्मविश्वास, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने वाला माना जाता है। ऐसे में कई राशियों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासतौर पर मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी साबित होने की संभावना है।