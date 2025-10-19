Diwali 2025: सालों बाद बना दुर्लभ योग, इन 3 राशियों पर बरस सकती है मां लक्ष्मी की कृपा

मकर राशि वालों के लिए यह दीपावली सौभाग्य और सफलता लेकर आएगी। वैभव लक्ष्मी राजयोग आपकी किस्मत को नई दिशा देगा। भाग्य स्थान पर बन रहा यह योग आपके अधूरे कार्यों को पूरा करेगा। करियर में पदोन्नति, सम्मान और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं। व्यवसायियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। व्यापार में वृद्धि और लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक रूप से यह अवधि मजबूती का संकेत दे रही है। निवेश और नए प्रोजेक्ट्स लाभदायक साबित होंगे। धार्मिक यात्रा या मांगलिक कार्यों की संभावना रहेगी, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग भी हैं। कुल मिलाकर दीपावली 2025 तीन राशियों के लिए सौभाग्य, धन और प्रगति का सुंदर संगम लेकर आने वाली है।