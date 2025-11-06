Dwidwadash Yog 2025: बुध-शुक्र के मिलन से बनेगा द्विद्वादश योग, इन राशियों की एक झटके में पलट सकती है किस्मत!

इस योग से जातकों की वाणी की मिठास, सौंदर्य और कलात्मकता में वृद्धि होगी। साथ ही, भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और विदेश से लाभ मिलने की संभावनाएं भी प्रबल रहेंगी। यह योग व्यक्ति की कल्पनाशक्ति और रचनात्मक बुद्धि को नई दिशा देगा। हालांकि इस योग का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन पांच राशियों के जातकों के लिए यह योग बेहद शुभ फल देने वाला रहेगा। आइए जानते हैं, कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियां