First Sun Eclipse 2023: जल्द लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण, इस राशि के लोगों के जीवन में मचाएगा उथल-पुथल

भोपालPublished: Mar 30, 2023 03:31:45 pm Submitted by: Sanjana Kumar

First Sun Eclipse 2023: Badly Affect the zodiac sign, Be Alert, do this: भोपाल के ज्योतिषाचार्य पं. जगदीश शर्मा के मुताबिक सूर्य ग्रहण (Sun Eclipse 2023) के दौरान सूर्य अपनी उच्च राशि मीन में होंगे। वहीं सूर्य ग्रहण (Sun Eclipse 2023) के दो दिन बाद ही गुरु भी राशि परिवर्तन करेंगे। इसीलिए यह सूर्य ग्रहण (Sun Eclipse 2023) ज्योतिषीय गणना की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक साल का यह पहला सूर्य ग्रहण (Sun Eclipse 2023) भारत में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इसका भारत पर असर भी कम ही नजर आएगा। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव ऑस्ट्रेलिया, फिलीपिन्स, दक्षिणी प्रशांत महासागर और न्यूजीलैंड पर दिखाई देगा।