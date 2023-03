महाअष्टमी पर 700 साल बाद बन रहा है ग्रहों का महा संयोग बना रहा पांच राजयोग, इन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ

भोपालPublished: Mar 23, 2023 05:39:19 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Five Rajyoga will make on 28 March 2023 or on Mahashtami 2023 effects on 4 zodiac sign positively: प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य पं. प्रदीप पांडे पत्रिका.कॉम के इस लेख में आपको बता रहे हैं एक ऐसे ही दुर्लभ राजयोगों के संयोग के बारे में जो पूरे 700 साल बाद बना है। जी हां दरअसल ग्रहों के गोचर से ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है कि एक साथ पांच राजयोग का संयोग बन रहा है। ये पांच राजयोग हैं केदार, हंस, मालव्य, चतुष्चक्र और महाभाग्य राजयोग। महाष्टमी पर बन रहे इन राजयोगों का शुभ प्रभाव कुछ राशियों को आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि, समाज में इन्हे मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा दिलाने वाला साबित होगा।