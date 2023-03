Chaitra Navratri 2023: क्या आप भी सोचते हैं नमक खाने से टूट जाता है व्रत, जरूर पढ़ें ये लेख और दूर करें कन्फ्यूजन

भोपालPublished: Mar 23, 2023 01:27:47 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Chaitra Navratri 2023: Use this salt in navratri vrat 2023: हर भक्त यही सोचता है कि भूलकर भी उससे मां की सेवा में कोई गलती न हो जाए, नहीं तो सारे व्रत, पूजा-पाठ असफल हो जाएंगे। सबसे ज्यादा भ्रम पैदा तब होता है जब व्रती लोग फलाहारी करते हैं। उन्हें कन्फ्यूजन ही बना रहता है कि कहीं नमक खाने से उनका व्रत न टूट जाए और माता रानी का प्रकोप झेलना पड़ जाए। पत्रिका.कॉम के इस लेख में उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. अमर अभिमन्यु डब्बावाला से जानें पूरी बात और इस कन्फ्यूजन से रहें दूर...