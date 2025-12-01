Mithun Rashifal 2026: मिथुन राशिवालों के बन रहे हैं लव मैरिज के योग, बिजनेस में रहें संभलकर

स्वास्थ्य -2026 स्वास्थ्य के लिए औसत से थोड़ा बेहतर रहेगा। गुरु का प्रथम भाव में रहना स्वास्थ्य के लिए मिश्रित फल देता है, इसलिए खान-पान में सावधानी जरूरी है। अधिक भोजन या आलस बढ़ सकता है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु दूसरे भाव में शुभ स्थिति में रहेगा, जिससे स्वास्थ्य और मजबूत होगा। शनि पूरे वर्ष कमर, छाती या जननांग संबंधी परेशानियाँ दे सकता है। जिन लोगों को पहले से हृदय या फेफड़ों की समस्या है, उन्हें अधिक सतर्क रहना होगा। यदि आप नियमित दिनचर्या अपनाएंगेे तो वर्ष पूरी तरह स्वस्थ बीतेगा।