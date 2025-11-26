Patrika LogoSwitch to English

धर्म/ज्योतिष

Government Job Success Remedies : सरकारी नौकरी में बार-बार मिल रही है असफलता? अपनाएं ये अचूक उपाय

Astrology Tips for Government Job : सूर्य के कमजोर होने से जीवन में कई रुकावटें और चिंताएं आती हैं। ऐसे में आज हम आपको भगवान सूर्य को मजबूत करने के रामबाण उपाय बता रहे हैं। इससे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। बस इन उपायों को करते वक्त कुछ गलतियों से जरुर बचें।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Nilesh Shandilya

Nov 26, 2025

Government Job Success Remedies : सरकारी नौकरी में बार-बार मिल रही है असफलता? अपनाएं ये अचूक उपाय

Government Job Success Remedies : सरकारी नौकरी सफलता उपाय (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Remedies for Govt Job Success : ऐसा कोई नहीं है, जो जीवन में कामयाब होने की कोशिश नहीं करता। बावजूद इसके केवल चंद लोग ही कामयाबी का स्वाद चख पाते हैं। लाख प्रयासों के बाद भी हर कोई सफल नहीं हो पाता। बार-बार असफल होने पर आत्मविश्वास डगमगाता है। व्यक्ति सेल्फ डाउट से भर जाता है और चिंताएं उसे घेर लेती हैं। ऐसे में आज हम आपको ऐसे रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप सारी चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं और मनचाही मंजिल तक पहुंच सकते हैं।

सूर्य कमजोर होने के नुकसान

ज्योतिषाचार्य और कथावाचक पंडित निलेश शांडिल्य के अनुसार, अगर आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और कई कोशिशों के बाद भी हल नहीं निकल रहा हो तो आपका सूर्य बहुत कमजोर हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भगवान सूर्य की नाराजगी से पाप, रोग, गरीबी और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में सूर्यदेव को प्रसन्न कर, मजबूत करना जरूरी हो जाता है। सूर्य..ग्रहण के राजा, संसार के पिता और आत्मा, मान-सम्मान, आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के प्रतीक हैं। जिसकी कुंडली में कमजोर या पाप ग्रहों से पीड़ित सूर्य होते हैं, उनको मानसिक तनाव, गरीबी, सरकारी कामों में रुकावट, पिता से अनबन, अधिकारियों से विवाद, कैरियर, इंटरव्यू और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार असफलता प्राप्त होना आदि समस्याएं आती हैं। स्वास्थ्य में यह हृदय और आंखों का कारक है। ऐसे में हृदय और आंखों से जुड़ी समस्याओं का सामना भी सूर्य के कमजोर होने पर हो सकता है। इम्यूनिटी से जुड़ी दिक्कतें बनी रह सकती हैं।

सूर्य को मजबूत करने के उपाय | Remedies for Weak Sun

पंडित शांडिल्य के अनुसार, रविवार का दिन केवल छुट्टी का नहीं होता। इस दिन भगवान सूर्य के तेज को जीवन में उतारने का सुनहरा अवसर होता है। कुछ साधारण उपायों को कर आप भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अन्यथा भगवान सूर्य जिससे रुठे होते हैं, उसे जीवन में रोग, अशांति, गरीबी और कई ऐसे संकटों का सामना करना पड़ता है, जो बड़ा दुख देते हैं। इसीलिए शास्त्रों में सूर्य को मजबूत करने के लिए रविवार व्रत का खास महत्व बताया गया है।

रविवार व्रत की विधि | Sunday Vrat Rule

  • ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और शुद्ध होकर पीले वस्त्र धारण करें।
  • तांबे के लोटे में शुद्ध जल, सुपारी, गंगाजल, गुलाब जल, पुष्प आदि डालकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान सूर्य को आधा अर्पण करें।
  • जल धारा में से उगते हुए सूर्य को देखने की कोशिश करें।
  • भगवान सूर्य का ध्यान कर उनसे आशीर्वाद मांगें।
  • फिर सूर्य नमस्कार करें।
  • आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
  • भगवान सूर्य के बीज मंत्र से 108 जप करें।
  • दिन भर व्रत रखें। चाहें तो, दूध या फल का आहार ले सकते हैं।
  • नमक युक्त भोजन का सेवन ना करें।
  • शाम के वक्त सूर्य भगवान से प्रार्थना कर व्रत का समापन करें।

रविवार व्रत में न करें ये गलतियां

  • सूर्योदय के बाद देर तक सोना।
  • बिना स्नान या गिलास से सूर्य को जल अर्पण करना।
  • तांबे के स्थान पर स्टील या कांसा के पात्र से जल अर्पण करना।
  • नमक, मांस, मदिरा और शराब का सेवन करना।
  • अपशब्द बोलना या परिवारजनों का अपमान करना।
  • जरुरत न होने पर भी तांबे आदि की खरीदारी करना।
  • बाल कटवाना या शेविंग करना। इस दिन बाल कटवाने से तेज और आयु का नाश, धन हानि या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

इस प्रकार इन उपायों को सावधानीपूर्वक अपनाने से सूर्य मजबूत होता है। स्वास्थ्य, धन, मान-सम्मान, आत्मविश्वास, सरकारी नौकरी, इंटरव्यू आदि क्षेत्रों में असीमित सफलता मिल सकती हैे। इसकी वजह ये है कि सूर्य इस ब्रह्मांड के राजा और सबके पिता हैं। पिता से मांगी गई हर वस्तु समय से पहले ही मिल जाती है।

Hindi News / Astrology and Spirituality / Government Job Success Remedies : सरकारी नौकरी में बार-बार मिल रही है असफलता? अपनाएं ये अचूक उपाय

