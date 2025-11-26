Government Job Success Remedies : सरकारी नौकरी में बार-बार मिल रही है असफलता? अपनाएं ये अचूक उपाय

ज्योतिषाचार्य और कथावाचक पंडित निलेश शांडिल्य के अनुसार, अगर आप ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और कई कोशिशों के बाद भी हल नहीं निकल रहा हो तो आपका सूर्य बहुत कमजोर हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, भगवान सूर्य की नाराजगी से पाप, रोग, गरीबी और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। ऐसे में सूर्यदेव को प्रसन्न कर, मजबूत करना जरूरी हो जाता है। सूर्य..ग्रहण के राजा, संसार के पिता और आत्मा, मान-सम्मान, आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के प्रतीक हैं। जिसकी कुंडली में कमजोर या पाप ग्रहों से पीड़ित सूर्य होते हैं, उनको मानसिक तनाव, गरीबी, सरकारी कामों में रुकावट, पिता से अनबन, अधिकारियों से विवाद, कैरियर, इंटरव्यू और प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार असफलता प्राप्त होना आदि समस्याएं आती हैं। स्वास्थ्य में यह हृदय और आंखों का कारक है। ऐसे में हृदय और आंखों से जुड़ी समस्याओं का सामना भी सूर्य के कमजोर होने पर हो सकता है। इम्यूनिटी से जुड़ी दिक्कतें बनी रह सकती हैं।