Guru-Rahu ki Yuti 2023: 36 साल बाद गुरु और राहु एक साथ, इन राशियों की चमकाएंगे किस्मत, इन्हें रहना होगा अलर्ट

भोपालPublished: Apr 24, 2023 03:46:20 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Guru-Rahu yuti in 2023 after 36 years, Effects on all zodiac sign: ज्योतिष एक्सपर्ट की मानें, तो मेष राशि में देव गुरु बृहस्पति और राहु की युति 36 साल बाद हुई है। गुरु-राहु की यह युति मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती है। पत्रिका.कॉम के इस लेख में जानें उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. अमर अभिमन्यु डब्बावाला के मुताबिक 36 साल बाद बनी इस युति से किन राशियों की चमकने वाली है किस्मत...