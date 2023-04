Shukra Gochar 2023: शुक्र का गोचर बदलने जा रहा है इन 4 राशियों की तकदीर, इस राशि के लोगों को मिलने जा रहा है खजाना

भोपालPublished: Apr 24, 2023 01:08:29 pm Submitted by: Sanjana Kumar

Shukra Gochar 2023: these 4 zodiac sign luck will be shine this time: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, शुक्र ग्रह को कला, सौंदर्य, विवाह, वाहन, प्रेम और भौतिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में होते हैं, उन्हें ये सभी सुख प्राप्त होते हैं। ज्योतिषाचार्य पं. प्रदीप पांडे पत्रिका.कॉम के इस लेख में बता रहे हैं शुक्र के इस गोचर का सबसे ज्यादा लाभ किन राशियों को मिलने वाला है?