Guruvar Vrat : धन, सुखी दांपत्य जीवन और सौभाग्य उदय के लिए करें भगवान विष्णु का ये खास व्रत, इन गलतियों से बचें

पूजन में पीले वस्त्र पहन कर ही बैठें।

पीला आसान ही पूजा में प्रयोग करें।

व्रत के दौरान केले का सेवन न करें, बल्कि छोटे बालक-बालिकाओं को केले दान करें।

संभव हो तो व्रत के दिन केले का पौधा लगा दें।

चैन से बनी चीजों का प्रयोग ही पूजा में करें और स्वयं भी वही खाएं।

एक आहार लें यानी व्रत के दिन एक बार ही भोजन करें।

इस दिन बाल कटवाना या बाल धोना वर्जित होता है।

ब्रह्मचर्य का पालन करें।