Kartik Purnima 2025: इस साल कब है गंगा स्नान और दान का शुभ मुहूर्त? पूरी जानकारी यहां पढ़ें

सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान गणेश की पूजा के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव-पार्वती की आराधना करें। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करें। पूजा के बाद दीपदान अवश्य करें। मुख्य द्वार पर 5 दीपक जलाएं, एक दीपक तुलसी के पास, एक घर के मंदिर में, एक घर की उत्तर दिशा में, और एक पानी के नल के पास जलाना शुभ माना जाता है। इस दिन गंगाजल का छिड़काव पूरे घर में करने से वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि आप व्रत रखते हैं, तो जलाहार या फलाहार का पालन कर सकते हैं।