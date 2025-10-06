karwa Chauth 2025: पति-पत्नी में बढ़ गई है दूरियां? करवा चौथ पर करें ये उपाय, रिश्ता हो सकता है मजबूत

karwa Chauth 2025: इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को रखा जाएगा। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को मां करवा, गणेशजी और माता पार्वती की पूजा करती हैं। रात को चांद को अर्घ्य देकर और पति के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत का पारण करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से पति की उम्र लंबी होती है और दांपत्य जीवन में प्रेम और सुख-समृद्धि बनी रहती है।