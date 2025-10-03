Karwa Chauth 2025: सूर्य-चंद्र का खास संयोग, करवा चौथ से बदल सकती है इन 3 राशियों की किस्मत

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ हर सुहागिन औरतों के लिए बेहद खास होता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनीं रहे इसके लिए की जाती है। इस साल करवा चौथ का त्योहार 10 अक्टूबर 2025 यानी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाएगी। खास बात ये है कि इस साल करवा चौथ के दिन सुर्य और चंद्रमा दोनों ही राशि गोचर करने वाले हैं। यह घड़ी ज्योतिष की दृष्टि से बेहद खास होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि करवा चौथ के दिन सुर्य और चंद्रमा का गोचर कैसे आपकी राशि पर असर डाल सकता है।