Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर बन रहा है विडाल-व्यातीपात योग, इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क

द्रिक पंचांग के अनुसार, करवा चौथ के दिन शाम 5 बजकर 31 मिनट से रात 8 बजकर 20 मिनट तक विडाल योग रहेगा। इसके तुरंत बाद शाम 5 बजकर 41 मिनट पर व्यातीपात योग का आरंभ होगा, जो अगले दिन 11 अक्टूबर दोपहर 2 बजकर 6 मिनट तक प्रभावी रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों योगों को अशुभ माना गया है। जहां विडाल योग व्यक्ति के निर्णयों को भ्रमित करता है, वहीं व्यातीपात योग मानसिक अशांति और तनाव को बढ़ाने वाला होता है।